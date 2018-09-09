Аманда Серрано вошла в историю, Марселлос Уайлдер одержал вторую победу

Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США. Пуэрториканка Аманда Серрано (35-1-1, 26 КО) завоевала вакантный титул WBO в весе до 63,5 кг, одержав победу единогласным решением судей над аргентинкой Ямилой Рейносо (11-5-3, 8 КО).

Теперь Серрано в компании Оскара Де Ла Хойя и Мэнни Пакьяо — на счету этих легендарных спортсменов профессионального бокса 6 и более покорённых весовых категорий.

Бой прошёл под контролем фаворитки. Счёт судей: трижды 99:91.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Серрано-Рейносо (появится в скором времени)

В рамках этого же вечера бокса проспект крузервейта, младший брат чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) Марселлос Уайлдер (2-0, 2 КО) провёл второй бой на профессиональном ринге и снова победил досрочно. Капитулировал некий Райан Уильямс (0-2, 0 КО).

Уайлдер-младший здорово обрабатывал корпус Уильямса хуками, не забывая и об ударах в голову — прежде всего ярко проходили размашистые кроссы.

Уже в стартовом раунде Уайлдер несколько раз потряс оппонента, зажал в углу ринга и вынудил рефери остановить бой.

Уайлдер-мл. ТКО1.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Уайлдер-Уильямс (появится в скором времени) Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.