Йорденис Угас: Теперь хочу Шона Портера!

Новоиспечённый претендент на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) кубинец Йорденис Угас (23-3, 11 КО), получивший статус за победу (UD 12) в отборочном поединке с аргентинцем Сесаром Баррионуэво, остался доволен выступлением и теперь хочет как можно скорее добраться до обладателя титула — Шона Портера (29-2-1, 17 КО).

«Сегодня мы победили, и я думаю, что мне удалось показать всем свой талант, — сказал Угас, чей рекорд в велтервейте отныне составляет 8-0. — Я очень доволен своим выступлением. Я показал достаточно и теперь готов к бою за титул чемпиона мира. Я хочу Шона Портера. Я здесь для того, чтобы состязаться с лучшими из лучших».

Напомним, что Портер завоевал вакантный титул накануне в Бруклине (США), победив по очкам Дэнни Гарсию . В андеркарде этого вечера бокса Угас как раз и стал претендентом, победив Баррионуэво.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Угас-Баррионуэво

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