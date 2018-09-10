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Йорденис Угас: Теперь хочу Шона Портера!
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Йорденис Угас: Теперь хочу Шона Портера! 

Vringe.com + ещё 1 10 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Новоиспечённый претендент на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) кубинец Йорденис Угас (23-3, 11 КО), получивший статус за победу (UD 12) в отборочном поединке с аргентинцем Сесаром Баррионуэво, остался доволен выступлением и теперь хочет как можно скорее добраться до обладателя титула — Шона Портера (29-2-1, 17 КО).
«Сегодня мы победили, и я думаю, что мне удалось показать всем свой талант, — сказал Угас, чей рекорд в велтервейте отныне составляет 8-0. — Я очень доволен своим выступлением. Я показал достаточно и теперь готов к бою за титул чемпиона мира. Я хочу Шона Портера. Я здесь для того, чтобы состязаться с лучшими из лучших».
Напомним, что Портер завоевал вакантный титул накануне в Бруклине (США), победив по очкам Дэнни Гарсию. В андеркарде этого вечера бокса Угас как раз и стал претендентом, победив Баррионуэво.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Угас-Баррионуэво
Смотрите: Сколько заработали Портер, Гарсиа, Ковнацки, Мартин и Угас: озвучены гонорары
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