Боб Арум не видит перспектив у Эдди Херна и трансляций британских боёв в США

Легендарный американский промоутер Боб Арум в интервью порталу ESNews заявил, что считает бесперспективным в США «Проект на миллиард» своего британского коллеги Эдди Херна . Американский промоутер видит отсутствие опыта Херна на американском рынке и не понимает смысла в трансляциях британских вечеров бокса в США из-за разницы во времени.

— Вы обращаете внимание на Эдди Херна с его платформой DAZN?

— Я задумываюсь над одной вещью — почему DAZN хотят пробиться на американский рынок, а выбрали промоутером англичанина, когда есть так много отличных американских промоутеров? Мы могли бы в этом участвовать, Эл Хэймон , Дибелла, другие люди. Я чувствую, что это неправильно. Я думаю, что Эдди Херн совсем не понимает американский рынок. Он, может, хорош в Британии, но у него нет опыта на американском рынке. Я думаю, всё, что он сделал до этого, указывает на это.

— Кажется, что Энтони Джошуа самое большое оружие у Эдди Херна…

— Опять же, смотря как это рассматривать. Джошуа дерётся только в Британии, а это означает, что его бои у нас транслируются в районе полудня. Это не хорошо, особенно в разгар футбольного сезона. У телеканала Showtime особо не получалось успешно транслировать бои Джошуа в полдень, и я не думаю, что кто-то может что-нибудь сделать с этими боями в США.

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