Ещё
Боб Арум не видит перспектив у Эдди Херна и трансляций британских боёв в США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Боб Арум не видит перспектив у Эдди Херна и трансляций британских боёв в США 

Vringe.com 9 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Легендарный американский промоутер Боб Арум в интервью порталу ESNews заявил, что считает бесперспективным в США «Проект на миллиард» своего британского коллеги Эдди Херна. Американский промоутер видит отсутствие опыта Херна на американском рынке и не понимает смысла в трансляциях британских вечеров бокса в США из-за разницы во времени.
— Вы обращаете внимание на Эдди Херна с его платформой DAZN?
— Я задумываюсь над одной вещью — почему DAZN хотят пробиться на американский рынок, а выбрали промоутером англичанина, когда есть так много отличных американских промоутеров? Мы могли бы в этом участвовать, Эл Хэймон, Дибелла, другие люди. Я чувствую, что это неправильно. Я думаю, что Эдди Херн совсем не понимает американский рынок. Он, может, хорош в Британии, но у него нет опыта на американском рынке. Я думаю, всё, что он сделал до этого, указывает на это.
— Кажется, что Энтони Джошуа самое большое оружие у Эдди Херна…
— Опять же, смотря как это рассматривать. Джошуа дерётся только в Британии, а это означает, что его бои у нас транслируются в районе полудня. Это не хорошо, особенно в разгар футбольного сезона. У телеканала Showtime особо не получалось успешно транслировать бои Джошуа в полдень, и я не думаю, что кто-то может что-нибудь сделать с этими боями в США.
Читайте также: «Проект на миллиард» Эдди Херна обречён провалиться: мнение Ричарда Шафера
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Билли Джо Сондерс: Альварес не заслужил реванш, надеюсь, Геннадий Головкин его вырубит Энтони Джошуа рассказал, в какой момент боя он уложит Поветкина Тренер Геннадия Головкина: Кому нужно зрелище убегающего Альвареса за $90?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой74
Серена Уильямс продолжила истерику3
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение