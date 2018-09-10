Жервонта Дэвис и Тевин Фармер шумно договариваются о поединке

Масштабные вечера бокса, как состоявшийся намедни в Нью-Йорке, являются также отличной возможностью для боксёров договориться с глазу на глаз об очной схватке.

8 сентября на арене Barclays Center американцы Шон Портер (29-2-1, 17 КО) и Дэнни Гарсиа (34-2, 20 КО) разыграли вакантный титул WBC в весе до 66,7 кг. Победил Портер.

Непосильная ноша Портера — репортаж о поединке между Гарсией и Портером

Но под крышей Barclays Center происходило много интересного. Чемпион IBF в этой же весовой категории Эррол Спенс (24-0, 21 КО) словесно запугивал чемпиона WBA Кита Тёрмана (28-0, 22 КО) и сомневался в уровне оппонентов чемпиона WBO Теренса Кроуфорда (33-0, 24 КО).

«Временный» чемпион WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Жермалл Чарло (27-0, 21 КО) в очередной раз требовал внимания от полноценного чемпиона Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) из Казахстана.

А чемпионы второго полулёгкого веса (до 59 кг) американцы Жервонта Дэвис (20-0, 19 КО) и Тевин Фармер (26-4-1, 5 КО) разыграли целый спектакль на несколько актов и даже пригласили поучаствовать в нём промоутеров.

«Чё, когда мы подерёмся? У меня есть пояс», — пристал к Дэвису Фармер.

А поскольку чемпион WBA Дэвис не сумел из себя выдавить мало-мальски человеческий ответ, на помощь пришёл промоутер Леонард Эллерби (Mayweather Promotions), обратившийся непосредственно к Фармеру через twitter: «Чемп, никто прятаться от тебя не намерен. Поздравляю с завоеванием титула. Дэвис попросил нас устроить ему бой с тобой. Значит, так тому и быть».

Но оказалось, что Фармер — очень нетерпеливый юноша. Чемпион IBF быстро накропал ответ Эллерби: «Я отменю свой следующий бой, запланированный на 20 октября, чтобы драться с Дэвисом. Давай, чувак. Никаких отмазок. Мы можем подраться в ноябре. Знаю, ему надо время, чтобы привести себя в форму».

Тут уже не выдержали нервы у промоутера Фармера Лу Дибеллы (DiBella Entertainment), испугавшегося, что клиент сорвёт запланированный на 20 октября бой в рамках шоу Эдди Херна (Matchroom Boxing) на онлайн-стримминге DAZN против британского «Убийцы» Джеймса Теннисона (22-2, 18 КО): «Нет, чемп! Отменить бой ты не можешь! 20 октября, Фармер vs Теннисон, Бостон (США)».

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