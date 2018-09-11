Ещё
Система рукопашного боя спецназа ГРУ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Система рукопашного боя спецназа ГРУ 

Trendymen 11 сентября 2018
Фото: Trendymen
Система рукопашного боя самого элитного подразделения спецназа России не выглядит эффектно, зато она максимально эффективна. Все направлено только к одной цели: как можно быстрее вывести противника из строя.
Огромное внимание уделяется физической подготовке. Выносливость развивается в первую очередь — в затяжном бою побеждает, как правило, не тот, кто сильнее, а кто выносливее.
Тренировка рукопашного боя ГРУ — это настоящая школа выносливости. Тут учат не задумываться о принципах и правилах: главное эффективность. Спецназовец должен уметь драться чем угодно, любыми подручными средствами.
Что характерно, набор ударов спецназовца довольно ограничен. Все направлено на моментальное обезвреживание противника, то есть используются мощные, резкие удары. В этом рукопашный бой ГРУ не уникален — почти все техники рукопашной школы современного спецназа идут по аналогичному пути.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой73
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение