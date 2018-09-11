Система рукопашного боя спецназа ГРУ

Система рукопашного боя самого элитного подразделения спецназа России не выглядит эффектно, зато она максимально эффективна. Все направлено только к одной цели: как можно быстрее вывести противника из строя.

Огромное внимание уделяется физической подготовке. Выносливость развивается в первую очередь — в затяжном бою побеждает, как правило, не тот, кто сильнее, а кто выносливее.

Тренировка рукопашного боя ГРУ — это настоящая школа выносливости. Тут учат не задумываться о принципах и правилах: главное эффективность. Спецназовец должен уметь драться чем угодно, любыми подручными средствами.

Что характерно, набор ударов спецназовца довольно ограничен. Все направлено на моментальное обезвреживание противника, то есть используются мощные, резкие удары. В этом рукопашный бой ГРУ не уникален — почти все техники рукопашной школы современного спецназа идут по аналогичному пути.