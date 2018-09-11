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Фредди Роуч хочет победы Головкина, но ставит на Альвареса
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Фредди Роуч хочет победы Головкина, но ставит на Альвареса 

Vringe.com 11 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Знаменитый американский тренер Фредди Роуч не скрывает, что очень хочет увидеть победу своего казахстанского друга Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) в реванше с мексиканцем Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО), который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (США), однако, разум подсказывает ему ставить на судейский вердикт в пользу Альвареса.
«Немного склоняюсь в сторону Канело, а вот Головкин, на мой взгляд, начал сдавать. Он уже не режет углы так эффективно, как делал это раньше, — делится Роуч наблюдениями с BoxingScene. — Мне нравится Головкин, и я надеюсь, что он победит, но я не могу ставить сердцем и потому всё же думаю, что Канело выиграет решением».
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Фредди уверен, что если казахстанец не сумеет совладать с чувствами, то ничем хорошим для него это не закончится: «Говорят, что Головкин очень зол на Альвареса, а выходить на бой в гневе категорически возбраняется. Головкин должен драться так, как умеет, а если он допустит такой просчёт, полагаю, это ему очень сильно аукнется».
«Это будет очень хороший боксёрский матч. Головкин будет самим собой, и вопрос в том, сможет ли он резать углы, — настаивает Роуч. — Он был феноменально хорош. Хорош настолько, что когда загонял вас в угол и прикладывался справа, бой обычно заканчивался. Если он сможет сделать это снова, то добьётся успеха. Но для этого он должен провести идеальный бой».
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