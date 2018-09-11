Фредди Роуч хочет победы Головкина, но ставит на Альвареса

Знаменитый американский тренер Фредди Роуч не скрывает, что очень хочет увидеть победу своего казахстанского друга Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) в реванше с мексиканцем Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО), который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (США), однако, разум подсказывает ему ставить на судейский вердикт в пользу Альвареса.

«Немного склоняюсь в сторону Канело, а вот Головкин, на мой взгляд, начал сдавать. Он уже не режет углы так эффективно, как делал это раньше, — делится Роуч наблюдениями с BoxingScene. — Мне нравится Головкин, и я надеюсь, что он победит, но я не могу ставить сердцем и потому всё же думаю, что Канело выиграет решением».

Читайте также: Альваресу наказали вырубить Головкина, а тренер GGG рассказал о гопниках в Караганде

Фредди уверен, что если казахстанец не сумеет совладать с чувствами, то ничем хорошим для него это не закончится: «Говорят, что Головкин очень зол на Альвареса, а выходить на бой в гневе категорически возбраняется. Головкин должен драться так, как умеет, а если он допустит такой просчёт, полагаю, это ему очень сильно аукнется».

«Это будет очень хороший боксёрский матч. Головкин будет самим собой, и вопрос в том, сможет ли он резать углы, — настаивает Роуч. — Он был феноменально хорош. Хорош настолько, что когда загонял вас в угол и прикладывался справа, бой обычно заканчивался. Если он сможет сделать это снова, то добьётся успеха. Но для этого он должен провести идеальный бой».

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.