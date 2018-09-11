Здоровяк Гарсиа готов через 10 дней «навешать» Риосу — Брэндон молчит

Американский экс-чемпион мира в лёгком весе Брэндон Риос (34-4-1, 25 КО), который теперь выступает в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) и намеревается вдохнуть жизнь в карьеру, никак не найдёт противника под запланированный на 22 сентября бой.

Ранее он должен был встретиться в этот день с британцем Сэмом Эггингтоном (23-5, 15 КО), но того на днях ярко апсетнул нокаутом безвестный танзаниец Хассан Мвакиньо (12-2, 8 КО).

Роберто Гарсиа (41-4, 24 КО), однако, предлагает ему свои услуги.

«Я готов. Только-только завершил двухнедельные спарринги с Шоном Портером , так что аж зудимт вернуться в ринг против Риоса. Давайте устроим бой», — написал он в соцсети.

Реакции Риоса пока нет.

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Оба они последние свои поединки проиграли: 32-летнего Брэндона в 9-м раунде ещё зимой забил Дэнни Гарсиа, а 38-летний Роберто в июне был перебоксирован в среднем весе тамошним Мартином Марреем. В последний раз он выступал в вельтервейте более четырёх лет назад.

Если бой Риос–Гарсиа состоится, на кону, вероятно, будет пояс «серебряного» чемпиона WBC.

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