Американский экс-чемпион мира в лёгком весе Брэндон Риос (34-4-1, 25 КО), который теперь выступает в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) и намеревается вдохнуть жизнь в карьеру, никак не найдёт противника под запланированный на 22 сентября бой.
Ранее он должен был встретиться в этот день с британцем Сэмом Эггингтоном (23-5, 15 КО), но того на днях ярко апсетнул нокаутом безвестный танзаниец Хассан Мвакиньо (12-2, 8 КО).
Роберто Гарсиа (41-4, 24 КО), однако, предлагает ему свои услуги.
«Я готов. Только-только завершил двухнедельные спарринги с Шоном Портером, так что аж зудимт вернуться в ринг против Риоса. Давайте устроим бой», — написал он в соцсети.
Реакции Риоса пока нет.
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Оба они последние свои поединки проиграли: 32-летнего Брэндона в 9-м раунде ещё зимой забил Дэнни Гарсиа, а 38-летний Роберто в июне был перебоксирован в среднем весе тамошним Мартином Марреем. В последний раз он выступал в вельтервейте более четырёх лет назад.
Если бой Риос–Гарсиа состоится, на кону, вероятно, будет пояс «серебряного» чемпиона WBC.
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