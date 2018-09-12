Претендент есть, чемпиона нет: Иноуэ побил Япа в отборочном бою по версии WBC

Korakuen Hall, Токио, Япония. В отборочном поединке по версии WBC в лимите веса до 53,5 кг местный проспект Такума Иноуэ (12-0, 3 КО) одержал непростую победу над филиппинцем Марком Джоном Япом (29-13, 14 КО). Стартовый отрезок боя получился максимально близким. У двоих из трёх судей после завершения 4-го раунда был счёт 38:38, у третьего впереди был Иноуэ (39:37). Лучший для Такума, родного брата Наойи Иноуэ (16-0, 14 КО), отрезок получился с 5 по 8 трёхминутку. В 5-м раунде левым хуком Иноуэ-младший опрокинул Япа на канвас и продолжал методично разбивать защиту гостя в течение нескольких следующих трёхминуток, что по достоинству оценили судьи, выставив после 8-го раунда счёт 77-74, 78-73 и 78-73 все в пользу Иноуэ. Тем не менее, в 9-м раунде Яп восстановился и начал работать агрессивным первым номером. Оказалось, что Иноуэ очень даже неплохо двигается на ногах и контрит. В 12-м раунде Яп честно отдал все последние силы, пошёл ва-банк, но ни нокаутировать, ни отправить в нокдаун японца филиппинец не сумел. Вердикт судей: 114-113, 116-111 и 117-110, все в пользу Иноуэ. В WBC появился обязательный претендент на титул в весе до 53,5 кг, но продолжительное время нет чемпиона. По последним дынным, его определят бывший чемпион WBA американец Роши Уоррен (16-2, 4 KO) и французский панчер, обладатель «серебряного» пояса WBC Нордин Убаали (14-0, 11 KO).

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Иноуэ-Яп (возможно, появится в скором времени) Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.