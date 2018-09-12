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WWFC 12: полный файткард сентябрьского турнира в Киеве
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WWFC 12: полный файткард сентябрьского турнира в Киеве 

Vringe.com 12 сентября 2018
Фото: Vringe.com
29 сентября в киевском Дворце спорта (пл. Спортивная, 1) состоится масштабный турнир по смешанным боевым искусствам, организуемый одним из ведущих европейских промоушенов, всемирной лигой World Warriors Fighting Championship — WWFC 12.
На этот раз зрители станут свидетелями увлекательного файткарда из 14-ти поединков с участием бойцов из Украины, США, Молдовы, Албании, Узбекистана, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Египта, Марокко и Афганистана, а главным событием шоу станут три боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC.
Полный файткард WWFC 12:
1. Максим Цюцюра (Украина) vs Андрей Сапа (Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг  2. Артём Матяш (Украина) vs Александр Удовико (Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг  3. Богдан Куделя (Украина) vs Руслан Маммадов (Азербайджан) 3 раунда по 5 минут в весе до 61,2 кг  4. Александр Писанко (краина) vs Мохаммад Бен Яхья (Марокко) 3 раунда по 5 минут в весе до 93 кг  5. Алексей Заец (Украина) vs Виталий Барышников (Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг  6. Максим Сергеев (Украина) vs Айдар Абдулрахман (Афганистан) 3 раунда по 5 минут в весе до 80 кг  7. Кирилл Горобец (Украина) vs Иван Вульчин (Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг  8. Денис Бондар (Украина) vs Ахмед Фаресс (Египет) 3 раунда по 5 минут в весе до 63 кг  9. Вугар Керамов (Азербайджан) vs Ринат Саякбаев (Кыргызстан) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг  10. Вячеслав Богомол (Украина) vs Вадим Куцый (Беларусь) 3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг  11. Светлана Гоцык (Украина) vs Умуткан Айтиева (Узбекистан) 3 раунда по 5 минут в весе до 52 кг  12. Теймур Рахимов (Украина) vs Александр Барабаш (Украина) Бой за титул чемпиона мира WWFC в весе до 57 кг (5 раундов по 5 минут)
13. Михай Котруцэ (Молдова) vs Арбер Мурати (Албания) Бой за титул чемпиона мира WWFC в весе до 77 кг (5 раундов по 5 минут)
14. Сергей Спивак (Украина) vs Тони Лопес (США) Бой за титул чемпиона мира WWFC в весе свыше 93 кг (5 раундов по 5 минут)
Михай Котруцэ, Александр Барабаш, (президент WWFC) Владимир Тесля, Светлана Гоцык и Сергей Спивак
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