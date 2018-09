WWFC 12: полный файткард сентябрьского турнира в Киеве 

29 сентября в киевском Дворце спорта (пл. Спортивная, 1) состоится масштабный турнир по смешанным боевым искусствам, организуемый одним из ведущих европейских промоушенов, всемирной лигой World Warriors Fighting Championship — WWFC 12.

На этот раз зрители станут свидетелями увлекательного файткарда из 14-ти поединков с участием бойцов из Украины, США, Молдовы, Албании, Узбекистана, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Египта, Марокко и Афганистана, а главным событием шоу станут три боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

Полный файткард WWFC 12:

1. Максим Цюцюра (Украина) vs Андрей Сапа (Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг 2. Артём Матяш (Украина) vs Александр Удовико (Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг 3. Богдан Куделя (Украина) vs Руслан Маммадов (Азербайджан) 3 раунда по 5 минут в весе до 61,2 кг 4. Александр Писанко (краина) vs Мохаммад Бен Яхья (Марокко) 3 раунда по 5 минут в весе до 93 кг 5. Алексей Заец (Украина) vs Виталий Барышников (Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг 6. Максим Сергеев (Украина) vs Айдар Абдулрахман (Афганистан) 3 раунда по 5 минут в весе до 80 кг 7. Кирилл Горобец (Украина) vs Иван Вульчин (Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг 8. Денис Бондар (Украина) vs Ахмед Фаресс (Египет) 3 раунда по 5 минут в весе до 63 кг 9. Вугар Керамов (Азербайджан) vs Ринат Саякбаев (Кыргызстан) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг 10. Вячеслав Богомол (Украина) vs Вадим Куцый (Беларусь) 3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг 11. Светлана Гоцык (Украина) vs Умуткан Айтиева (Узбекистан) 3 раунда по 5 минут в весе до 52 кг 12. Теймур Рахимов (Украина) vs Александр Барабаш (Украина) Бой за титул чемпиона мира WWFC в весе до 57 кг (5 раундов по 5 минут)