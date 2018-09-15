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Бокс. Россияне и кубинцы разошлись миром во второй день турнира в Волгограде
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Бокс. Россияне и кубинцы разошлись миром во второй день турнира в Волгограде 

Вести.Ru + ещё 2 15 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
В Волгограде в пятницу, 14 сентября, состоялась вторая матчевая встреча сборных команд России и Кубы по боксу. В общей сложности на ринге местного экспоцентра состоялось 10 боев. Общий итог второго дня — ничья со счетом 5:5. Итог двухдневного противостояния — 11:9 в пользу россиян.
Во второй день последним на ринг выходил Владимир Иванов (весовая категория свыше 91 кг), который победил в своем поединке и принес нашей команде ничью. Кроме того, в пятницу свои бои выиграли Батор Сагалуев (до 49 кг), Артур Ложников (до 52 кг), Артур Субханкулов (до 60 кг) и Харитон Агрба (до 69 кг).
Напомним, российская команда выступала двумя составами, а кубинцы привезли в Волгоград один, но сильнейший. В первый день наши боксеры были сильнее со счетом 6:4.
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