Легенды в рингсайде: определились соперники Гаджиева и Байсангурова 

2 октября в Киеве пройдёт вечер профессионального бокса, специальными гостями которого станут участники 56-го Конгресса Всемирного боксёрского совета (WBC): мэр украинской столицы Виталий Кличко, президент WBC Маурисио Сулейман, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Насим Хамед, Эрик Моралес, Тони Беллью и еще более 500 почётных гостей из 160 стран.
Главным событием вечера, организуемого промоутерскими компаниями BoomBox Promotions и Sparta Boxing Promotions, станет поединок 20-летнего чемпиона мира WBC среди молодёжи украинца Рамиля Гаджиева (7-1-1, 4 КО) против 27-летнего мексиканца Бруно Сандовала (20-2-1, 16 КО) за титул интернационального чемпиона WBC в суперсреднем весе (до 76, 2 кг).
Определился соперник и у не знающего поражений чеченского проспекта, 21-летнего Хасана Байсангурова (16-0-0, 7 КО), который проведёт первую защиту титула интерконтинентального чемпиона WBA в среднем весе (до 72,6 кг) против Пауля Рамона Валенсуэлы-младшего (23-7, 16 КО) из Мексики.
В рамках вечера также выступят украинцы Карен Чухаджян (12-1, 6 КО), который оспорит титул чемпиона мира WBC среди молодёжи в полусреднем весе (до 66,7 кг), и Арам Фаниян (13-0, 1 КО), который поборется за пояс интернационального чемпиона WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг). Их соперники будут объявлены позже.
Начало боксёрского вечера в 18:00.
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