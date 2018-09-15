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Камил Гаджиев: «Олейник закончит бой с Хантом досрочной победой удушением»
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Камил Гаджиев: «Олейник закончит бой с Хантом досрочной победой удушением» 

SPORT24.ru 15 сентября 2018
Президент компании Fight Nights Камил Гаджиев поделился прогнозом на главный бой турнира UFC в России между россиянином Алексеем Олейником и американцем Марком Хантом.
«Я считаю, что выиграет Олейник. У Ханта, безусловно, есть очень серьезный аргумент — очень тяжелый и точный удар. Но это проходит тогда, когда твой оппонент тоже хочет подраться. Так было в бою с Фрэнком Миром и с некоторыми ребятами, которые хотели просто подраться. Думаю, Леша будет работать на результат и если он, как говорится на сленге, «затянет» вниз Ханта, то «Удав», он же Олейник, должен сделать свое дело. Думаю, как раз этим он бой и закончит — досрочной победой удушением», — заявил Гаджиев в интервью Sport24.ru.
Также Гаджиев дал прогноз на бой Шамиль Абдурахимов — Андрей Арловский.
«Думаю, фаворит все-таки Арловский. Абдурахимов всегда считался бойцом с очень высоким потенциалом. Мы увидели его победы, но так и не увидели, на что он по-настоящему способен. Если он так и не раскрылся, то ничего Арловскому он предложить не сможет. Андрей — не тот парень, которого можно переиграть за счет борьбы в чистом виде, так не получится. Борьбой его не удивишь, на ногах он стоит, он зрелищный, скоростной, все еще в нормальном для тяжеловеса возрасте. Многие говорят, что он плохо держит удар, но я не видел, чтобы Абдурахимов кого-то точно и сильно бил, чтобы закончить бой одним ударом. Поэтому я считаю, что победит Арловский», — заявил эксперт.
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