Камил Гаджиев: «Олейник закончит бой с Хантом досрочной победой удушением»

«Я считаю, что выиграет Олейник. У Ханта, безусловно, есть очень серьезный аргумент — очень тяжелый и точный удар. Но это проходит тогда, когда твой оппонент тоже хочет подраться. Так было в бою с Фрэнком Миром и с некоторыми ребятами, которые хотели просто подраться. Думаю, Леша будет работать на результат и если он, как говорится на сленге, «затянет» вниз Ханта, то «Удав», он же Олейник, должен сделать свое дело. Думаю, как раз этим он бой и закончит — досрочной победой удушением», — заявил Гаджиев в интервью Sport24.ru.

«Думаю, фаворит все-таки Арловский. Абдурахимов всегда считался бойцом с очень высоким потенциалом. Мы увидели его победы, но так и не увидели, на что он по-настоящему способен. Если он так и не раскрылся, то ничего Арловскому он предложить не сможет. Андрей — не тот парень, которого можно переиграть за счет борьбы в чистом виде, так не получится. Борьбой его не удивишь, на ногах он стоит, он зрелищный, скоростной, все еще в нормальном для тяжеловеса возрасте. Многие говорят, что он плохо держит удар, но я не видел, чтобы Абдурахимов кого-то точно и сильно бил, чтобы закончить бой одним ударом. Поэтому я считаю, что победит Арловский», — заявил эксперт.