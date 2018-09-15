Американскому F-22 предрекли поражение от российских истребителей

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor потерпел бы поражение от российского Су-35, если бы им пришлось встретиться в бою. Такое мнение выразил военный обозреватель Business Insider.

По словам автора, несмотря на то, что ведение воздушного боя является главной специализацией американского истребителя, при встрече с российским Су-35 лицом к лицу F-22 Raptor оказался бы в невыгодном положении: его преимущества в незаметности не играют решающей роли при современных условиях ведения боя, при этом ему явно не хватает вооружения.

Кроме того, Су-35 обладает лучшей маневренностью, которая обеспечивает ему преимущество как при уклонении от вражеских ракет во время дуэли на дальней дистанции, так и в ближнем воздушном бою.

В то же время Raptor оказывается малопригодным и для перехвата самолетов противника, пишет Business Insider. Так, при выполнении перехвата истребитель приближается к вторгшемуся в его воздушное пространство самолету и передает по радиосвязи: «Развернитесь, или мне придется применить меры». Обычно это сопровождается демонстрацией потенциальному противнику крыла с ракетами. «Но F-22 никогда не мог этого сделать; из-за его стелс-дизайна все ракеты и бомбы хранятся у него внутри», — отмечает автор статьи.

Как пояснил Business Insider эксперт по боевой авиации Королевского института объединенных служб Джастин Бронк, F-22 с его упором на незаметность «не обязательно» использовать для перехватов, так как «эту работу могут выполнять другие, более дешевые перехватчики», в частности, F-15.

Ранее в сентябре американские истребители перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски. Два российских бомбардировщика Ту-95, сопровождаемых истребителями Су-35, засекли к западу от материковой Аляски. На перехват вылетели два истребителя F-22 Raptor.