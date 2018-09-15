Головкин vs Альварес 2: Сондерс знает, что нужно Геннадию для победы

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс не считает, что Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) в состоянии честно выиграть матч-реванш с лидером дивизиона Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО). Да и вообще, считает британец, ему на роду написано решить судьбу весовой категории с GGG, а не Канело.

Сондерс знает, как Геннадию нужно выступить, чтобы пройти Альвареса.

«Думаю, ему нужно быстрее стартовать, — цитирует WBN Билли. — Он от природы крупнее, и должен это сходу показать Саулю. GGG должен преследовать его всюду, словно приклеенный, потому что Канело не особо хорош на ногах, чтобы уходить от неприятностей. Ему приходится драться, чтобы противник отстал. Если Головкин насядет на него и с самого начала будет оказывать прессинг, то это истощит Канело».

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При этом Сондерс предостерёг чемпиона, что тот выступает в рамках шоу, которое организовал промоутер его противника.

«Головкин должен понимать, что ему нельзя доводить дела до финального гонга. Либо его ограбят, либо он остановит Сауля», — заключил британец.

«Я хочу бой с Головкиным. Думаю, это судьба. Он победит, я тоже выиграю свой бой, а затем покажу миру, кто я на самом деле. Таков мой финальный план. Как только я побью Головкина, стану суперзвездой», — заключил он.

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