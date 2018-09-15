Суперсерия–2: Терри Флэнеган собирается преподать урок бокса фавориту Риджису Прогрейсу

Экс-чемпион мира по версии WBO в лёгком весе Терри Флэнеган (33-1, 13 КО) собирается в четвертьфинальном поединке Суперсерии–2 в весе до 63,5 кг не просто победить американского «временного» чемпиона WBC Риджиса Прогрейса (22-0, 19 КО), но и деклассировать фаворита.

«Не могу уже дождаться, когда начнётся бой. В Новом Орлеане клёво, но я туда по делу поеду. У меня бой. Надеюсь, потом как-то вернусь прогуляться по городу», — сказал 29-летний британец в комментарии сайту WBSS.

По его мнению, предстоящий поединок — примерно 50/50. Как при этом Флэнеган собирается «сводить в школу» фаворита, остаётся загадкой. Но — обещает.

«Фанаты могут рассчитывать на то, что я вернусь в наилучшей форме и преподам Прогрейсу урок бокса. Он выглядит очень опасным, а его стиль мне по душе, но с такими, как я, он ещё не боксировал. То, с чем я выйду на ринг, нейтрализует его сильные стороны. После победы жду заслуженного уважения. А вообще, я не жду на турнире лёгких боёв, но это как раз то, чего и хотел», — заявил Терри.

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Поединок Флэнеган-Прогрейс состоится 27 октября на ринге U. N. O. Lakefront Arena в Новом Орлеане, штат Луизиана, США.

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