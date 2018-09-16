Йылдырым побил «деда» Мока, Поляков проиграл досрочно датскому проспекту

Friedrich-Ebert-Halle, Людвигсхафен-ам-Райн, Германия. Участник Суперсерии, турецкий боксёр Авни Йылдырым (21-1, 12 КО) защитил интернациональный титул WBC в весе до 76,2 кг от посягательств датского «деда», уроженца ДР Конго, 46-летнего Лоленги Мока (42-15-1, 13 КО).

Как и обещали бойцы до боя, в ринге оба устроили яркий махач, практически полностью исключив клинчи. Начал поединок лучше Йылдырым и даже отправил Мока в нокдаун в 1-м раунде. Но ветеран продемонстрировал стойкий характер и невероятную физподготовку, сперва выровняв бой, а затем вырвав финальные раунды.

Судейский вердикт: 113:113 и 113:112, 116:111 в пользу Йылдырыма.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Йылдырым-Мок (возможно, появится на сайте)

Frederiksberg Hallerne, Копенгаген, Дания. Украинец Виктор Поляков (13-5-1, 6 КО) взобрался в лимит крузервейта, уступил местному проспекту Дитлеву Россингу (9-0, 5 КО).

Экс-суперсредневес (до 76,2 кг) Поляков капитулировал во 2-м раунде — местный проспект-фаворит усадил украинца на пятую точку, а рефери остановил бой, как только андердог поднялся на ноги.

Поляков существенно уступал фавориту в антропометрии, но сумел несколько раз задеть левым хуком и даже опасно встретил апперкотом на старте всё того же 2-го раунда.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Россинг-Поляков (возможно, появится на сайте)

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