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Мунгуйя защитил титул в бою с Куком, Лемье нокаутировал О'Салливана
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Мунгуйя защитил титул в бою с Куком, Лемье нокаутировал О'Салливана 

Чемпионат.com + ещё 2 16 сентября 2018
Фото: ToFight.ru
В ночь с 15 на 16 сентября (мск) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.
В андеркарде этого поединка состоялся титульный поединок между чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгуйя и Брэндоном Куком. Мексиканец с первых минут начал прессинговать претендента, выбрасывая силовые удары. В третьем раунде ему удалось отправить соперника в нокдаун, Куку удалось встать, но вскоре Хайме сработал на добивании и заставил рефери остановить поединок. Таким образом. Мунгуйя во второй раз в карьере защитил чемпионский пояс.
В ещё одном предварительном бою вечера экс-чемпион мира по версии IBF в среднем весе Давид Лемье уже в первом раунде нокаутировал Гарри О'Салливана. Этот поединок носил статус элиминатора, таким образом, вероятнее всего, следующую встречу канадед проведёт с Саулем Альваресом.
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