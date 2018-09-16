Альварес назвал Головкина «сильным бойцом» 

Мексиканский боксер Сауль Альварес поделился мнением о своем противнике Геннадии Головкине, передает Sport24.
"Я очень рад и полон эмоций, хочу поблагодарить всех, кто верил в меня. Это для моих болельщиков и всей Мексики. Головкин очень сильный боец, но в конце концов мы завоевали победу.
Я следовал инструкциям своего угла и хочу поблагодарить свою команду. Он — великолепный соперник, но я также показал, что я сильный оппонент", — приводит слова спортсмена Sports.kz.
Ранее Головкин заявил, что третий бой с Альваресом должен состояться.