Ковалёв: поздравляю Альвареса, но Головкин — лучший

Бывший двукратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал итог титульного поединка в среднем весе между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, высказав слова поддержки казахстанцу.

«Мои поздравления команде Альвареса, но Головкин — лучший», — написал россиянин на своей официальной странице в «Инстаграме». Соответствующий пост можно посмотреть на странице Ковалёва в социальной сети.

Напомним, что поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом завершился ранним утром 16 сентября (мск). Победа в нём решением большинства судей досталась мексиканцу — 114:114 и дважды 115:113. На пресс-конференции после боя команда Головкина заявила, что готова к третьему поединку с Альваресом.