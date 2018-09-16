Ещё
Ковалёв: поздравляю Альвареса, но Головкин — лучший
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Ковалёв: поздравляю Альвареса, но Головкин — лучший 

Чемпионат.com + ещё 1 16 сентября 2018
Бывший двукратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал итог титульного поединка в среднем весе между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, высказав слова поддержки казахстанцу.
«Мои поздравления команде Альвареса, но Головкин — лучший», — написал россиянин на своей официальной странице в «Инстаграме». Соответствующий пост можно посмотреть на странице Ковалёва в социальной сети.
Напомним, что поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом завершился ранним утром 16 сентября (мск). Победа в нём решением большинства судей досталась мексиканцу — 114:114 и дважды 115:113. На пресс-конференции после боя команда Головкина заявила, что готова к третьему поединку с Альваресом.
Чемпионат.com: последние новости
Головкин: это был поединок двух чемпионов Официально: Усик и Беллью проведут поединок 10 ноября Малкин — Головкину: засудили! Мы с тобой, брат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой74
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение