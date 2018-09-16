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Эксперт: на американском ринге Головкина попросту придушили
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Эксперт: на американском ринге Головкина попросту придушили 

Газета.Ru + ещё 2 16 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Дмитрий Кириллов в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" прокомментировал поражение Геннадия Головкина в поединке с Саулем Альваресом.
"Выступление Альвареса не было таким ярким, убедительным и выразительным, чтобы присудить победу именно ему. Я не согласен с судейской коллегией и выступаю полностью на стороне Головкина. Он был убедительнее в своих действиях.
Но сработала классическая схема: на американском ринге его попросту придушили. У Гены изначально было немного шансов, и в равном бою победу присудили Альваресу. Стоило предвидеть, что Гену «сожрут» и «сольют» судьи. Для меня Головкин — чемпион", — заявил Кириллов.
Ранее Головкин назвал поединок с Альваресом «битвой двух чемпионов».
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