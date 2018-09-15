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Головкин и Альварес показали почти равный вес
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Головкин и Альварес показали почти равный вес 

Чемпионат.com + ещё 11 15 сентября 2018
Фото: Reuters
В ночь с 15 на 16 сентября (мск) в Лас-Вегасе (США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет повторная встрече между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO Геннадием Головкиным и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Саулем Альваресом. В преддверии поединка бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Головкин показал 72,393 кг, а вес Альвареса составил 72,300 кг. После прохождения взвешивания бойцы должны были пройти традиционную битву взглядов, но она едва не закончилась потасовкой.
Напомним, первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре минувшего года. Тогда судьи зафиксировали ничью, чем вызвали неоднозначную реакцию в боксёрской среде. С тех пор Геннадий Головкин провёл один поединок, нокаутировав в мае этого года Ванеса Мартиросяна. Альварес же отбывал дисквалификацию, связанную с допинговым скандалом.
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