Головкин и Альварес показали почти равный вес 

В ночь с 15 на 16 сентября (мск) в Лас-Вегасе (США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет повторная встрече между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO Геннадием Головкиным и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Саулем Альваресом. В преддверии поединка бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Головкин показал 72,393 кг, а вес Альвареса составил 72,300 кг. После прохождения взвешивания бойцы должны были пройти традиционную битву взглядов, но она едва не закончилась потасовкой.
Напомним, первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре минувшего года. Тогда судьи зафиксировали ничью, чем вызвали неоднозначную реакцию в боксёрской среде. С тех пор Геннадий Головкин провёл один поединок, нокаутировав в мае этого года Ванеса Мартиросяна. Альварес же отбывал дисквалификацию, связанную с допинговым скандалом.