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Йылдырым победил Мока, завоевав титул по версии WBC International
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Йылдырым победил Мока, завоевав титул по версии WBC International 

Чемпионат.com 16 сентября 2018
В ночь с 15 на 16 сентября в Людвигсхафене (Германия) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок во втором среднем весе за второстепенный пояс по версии WBC International, в котором встретились недавний участник первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Авни Йылдырым и недавний обидчик Дмитрия Чудинова, 46-летний датчанин конголезского происхождения Лоленга Мок.
Поединок прошёл в яркой борьбе, в которой было множество разменов. В первом раунде Мок побывал в нокдауне, однако это не сказалось на его боеспособности. По итогам 12 раундов судьи отдали победу Йылдырыму решением большинства — 113:113, 116:111, 113:112. Теперь турок может официально претендовать на поединок с чемпионом по версии WBC Давидом Бенавидесом.
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