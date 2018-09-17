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Президент Международной федерации самбо подвел итог боя Ханта с Олейником
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Президент Международной федерации самбо подвел итог боя Ханта с Олейником 

Газета.Ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков прокомментировал главный бой турнира в тяжелом весе между Алексеем Олейником и Марком Хантом, передает газета «Известия».
"Итогам боя нечего удивляться — Олейник оказался готов значительно лучше Ханта. Наш боец сыграл на своих козырях. У Алексея получилось вовремя мобилизоваться и удачно подловить своего оппонента", — заявил Шестаков.
Российский боец победил при помощи удушающего приема. Отмечается, что это был первый случай за восемь лет, когда Марка Ханта кому-то удалось удушить.
Ранее экс-чемпион Bellator в тяжелом весе рассказал о главном бое в «Олимпийском».
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