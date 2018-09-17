Президент Международной федерации самбо подвел итог боя Ханта с Олейником

"Итогам боя нечего удивляться — Олейник оказался готов значительно лучше Ханта. Наш боец сыграл на своих козырях. У Алексея получилось вовремя мобилизоваться и удачно подловить своего оппонента", — заявил Шестаков.

Российский боец победил при помощи удушающего приема. Отмечается, что это был первый случай за восемь лет, когда Марка Ханта кому-то удалось удушить.

Ранее экс-чемпион Bellator в тяжелом весе рассказал о главном бое в «Олимпийском».