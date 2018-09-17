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Украинский боксер Усик жестко высказался о критикующей его власти
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Украинский боксер Усик жестко высказался о критикующей его власти 

Lenta.ru + ещё 6 17 часов назад
Фото: Lenta.ru
Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в эфире программы «Вацко Light» высказался о политиках, обвиняющих его в отсутствии патриотизма.
Журналист спросил о действиях боксера, если бы депутат назвал Усика предателем национальных интересов. «Я бы его жахнул по животику, и все. А при чем тут его неприкосновенность? Неприкосновенность действует только в том случае, когда он общается, чтобы его не посадили, и все остальное. Он — народный депутат, и народ, который его выбрал, имеет право его жахнуть», — заявил спортсмен.
22 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок прошел в Москве, что вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Так, президент Украины Петр Порошенко увидел в победе Усика «символ украинской борьбы и приближение победы».
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, напротив, счел выступление в России неуместным. После этого Усик отверг награды от государства.
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