Юбэнк–младший возвращается «запасным» на финал Суперсерии: есть агрессивный соперник

Спустя 7,5 месяцев после неожиданного для многих поражения по очкам Джорджу Гроувзу в полуфинале Суперсерии на ринге, наконец, вернётся бывший «временный» чемпион WBA британец Крис Юбэнк-младший (26-2, 20 КО). Об этом сегодня сообщила пресс-служба WBSS.

В 10-раундовом поединке, который состоится 28 сентября в Джидде (Саудовская Аравия) на разогреве у финала Суперсерии, Крис подерётся с неким Джей-Джеем Макдонахом (16-4, 8 КО) из Ирландии.

Юбэнк-младший является «запасным игроком» для финала Суперсерии в суперсреднем весе (до 76,2 кг) на тот случае, если с одним из финалистов (Гроувзом или Каллумом Смитом) что-то случится.

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«Я вообще удивлён, что он не повесил перчатки на гвоздь после позорного поражения Гроувзу, — отметил Макдонах. — Он, конечно, крутой атлет, но при этом не знает, как драться «на жилах». А я боец из семьи бойцов из поколения бойцов. Так что я вырублю его к чёрту».

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