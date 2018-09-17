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Названа дата реванша между Ковалёвым и Альваресом
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Боксерский поединок Ковалев — Альварес пройдет 2 февраля 2019 года 

ТАСС + ещё 3 18 часов назад
Россиянин Сергей Ковалев 2 февраля 2019 года проведет бой-реванш с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг колумбийцем Элейдером Альваресом. Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Boxing Боб Арум, сообщает ESPN.
По предварительным данным, поединок пройдет в Далласе. Он будет показан на американском телеканале ESPN. Первый бой транслировался другим американским кабельным телеканалом — HBO, который имел приоритетное право на показ реванша, но отказался от него.
В первом поединке, прошедшем 5 августа в Атлантик-Сити (США), Ковалев проиграл Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял чемпионский пояс WBO. После боя Ковалев заявлял, что не исключает варианта завершения карьеры.
На счету 35-летнего Ковалева 32 победы (28 — нокаутом), три поражения и одна ничья. 34-летний Альварес не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 24 победы (12 — нокаутом).
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