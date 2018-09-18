СМИ: Ломаченко проведёт бой с Педрасой в Нью-Йорке, есть дата

8 декабря в Нью-Йорке (США) на малой сцене арены Madison Square Garden состоится объединительный бой между чемпионами-легковесами (до 61,2 кг), обладателем титула WBО пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) и обладателем титулов WBA Super и журнала The Ring Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) из Украины.

По данным Ring TV, окончательно обо всём стороны договорились в понедельник, 17 сентября. Предстоящий бой для обоих боксёров — дебютная защита титула в лёгкой весовой категории.

Напомним, ранее ожидалось, что бой состоится 1 декабря в Инглвуде (штат Калифорния, США), но совместно с телеканалом ESPN событие было перепланировано — теперь же Ломаченко проведёт третий кряду бой в Нью-Йорке.

Ранее здесь же в декабре 2017 года украинцем был остановлен кубинский технарь Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО), отказавшийся продолжать схватку после 6-го раунда (репортаж об этом поединке).

А в мае 2018 года Ломаченко отобрал титулы WBA и The Ring победив нокаутом венесуэльского чемпиона Хорхе Линареса (44-4, 27 КО). Украинец побывал по ходу встречи в нокдауне и повредил плечо — после боя перенёс артроскопическую операцию.

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Педраса же в августе 2018 года отобрал титул WBO у ветерана из Мексики Раймундо Бельтрана (35-8-1, 21 КО), победив единогласным решением судей.

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