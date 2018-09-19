Российский боксер Файфер спаррингует с Гильермо Джонсом перед боем в WBSS 

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Руслан Файфер спаррингует с панамцем Гильермо Джонсом перед четвертьфинальным боем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Олег Богданов.
Четвертьфинальный бой WBSS в весовой категории до 90,71 кг между российским боксером Русланом Файфером и американцем Эндрю Табити пройдет 13 октября в Екатеринбурге.
"Руслан готовится к бою в России. Одним из спарринг— партнеров является панамец Гильермо Джонс", — сказал собеседник агентства.
Джонс известен своими поединками против россиянина Дениса Лебедева. При этом после победы над россиянином панамец был обвинен в употреблении запрещенных препаратов, в виду чего повторный бой с Лебедевым был отменен незадолго до его начала.