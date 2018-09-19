Российский боксер Файфер спаррингует с Гильермо Джонсом перед боем в WBSS

Четвертьфинальный бой WBSS в весовой категории до 90,71 кг между российским боксером Русланом Файфером и американцем Эндрю Табити пройдет 13 октября в Екатеринбурге.

"Руслан готовится к бою в России. Одним из спарринг— партнеров является панамец Гильермо Джонс", — сказал собеседник агентства.