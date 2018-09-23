Узбекский боксер спародировал Роналду 

Узбекский боксер Шахрам Гиясов спародировал празднование Криштиану Роналду после победы над Хулио Лагуной, сообщает "Советский спорт".
Boxer Giyasov hilariously mimics Ronaldo's goal celebration after winning first fight on the Joshua-Povetkin undercard at Wembley https://t.co/hNTRIodDwq pic.twitter.com/wfoc0XSexY— MailOnline Sport (@MailSport) 22 сентября 2018 г.
Гиясовс победил Лагуну техническим нокаутом в пятом раунде. Для узбекского спортсмена этот поединок был пятым на профессиональном ринге. Бой прошел в андеркарте поединка Александра Поветкина и Энтони Джошуа, который россиянин проиграл нокаутом в седьмом раунде.
Ранее Александр Усик прокомментировал бой Джошуа с Поветкиным.