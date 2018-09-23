Падение витязя: британец нокаутировал Поветкина

Падение витязя

Вечером 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Александр Поветкин боксировал с непобежденным британцем Энтони Джошуа . К сожалению, чуда не случилось. Чемпион мира защитил титулы, нокаутировав россиянина в седьмом раунде. «Лента.ру» — о подробностях поединка и всем, что его окружало.

Снова «Уэмбли»

Поветкин не раз признавался, что боксировать за пределами России ему даже проще. Когда на трибунах в основном иностранцы, и давление на российского боксера ниже, и настрой соотвествующий, ведь болеющие против тебя зрители только придают спортивной злости.

В марте этого года Александр уже дрался в Британии. Заполненный стадион в Кардиффе увидел яркий нокаут от российского тяжеловеса. Пострадал англичанин Дэвид Прайс . Тот поединок проходил в андеркарде главного боя вечера, в котором Джошуа встречался с не знавшим поражений новозеландцем Джозефом Паркером . Энтони победил, правда, в отличие от Поветкина, ничем соперника не удивил и выиграл близким решением судей.

Нынешний бой проходил на стадионе «Уэмбли». Культовая лондонская арена пережила реконструкцию и принимала боксерский поединок с громкой афишей уже не впервые после обновления — именно здесь в апреле 2017-го Джошуа эффектно отправил в нокаут Владимира Кличко . В бою, ставшем для украинца последним в карьере. Тогда на стадионе присутствовали 90 тысяч зрителей. Приезд Поветкина в гости к непобежденному Джошуа вызвал у британских болельщиков не меньший интерес. Все билеты были распроданы задолго до самого поединка.

И если большинство фанатов было уверено в легкой победе своего любимца, то эксперты в один голос твердили — у Поветкина есть шанс. «Разумеется, Джошуа фаворит поединка. Но, думаю, в первой половине боя у Поветкина будет шанс выиграть нокаутом. Поветкин обладает хорошим ударом, а Джошуа случалось их пропускать», — отметил двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко

С Тищенко соглашались более-менее все специалисты: шанс Поветкина — в мощном ударе, который может потрясти соперника, не славящегося идеальной защитой. Другое дело, как это сделать: ведь для этого Александру нужно было преодолевать 17 сантиметров превосходства Джошуа в длине рук. Впрочем, в мартовском поединке с Прайсом эта разница была даже больше. Но при этом уровень британских боксеров несопоставим, предыдущий бой Поветкина можно рассматривать только в качестве иллюстрации его техники: Александр входит на ближнюю дистанцию ударами по корпусу, а потом выцеливает тот самый нокаутирующий удар в голову.

«Мы готовы к разным сценариям боя. Захочет Джошуа пойти в размен — у нас есть план. Будет пытаться работать на дистанции — мы и к этому подготовились», — убеждал до боя Поветкин.

Чемпион против Витязя

Поветкин вышел в ринг первым и дожидался там чемпиона. Джошуа выходит под оглушительное скандирование 90 тысяч болельщиков на трибунах. Он был расслаблен, улыбался и даже здоровался с поклонниками, выстроившимися вдоль пути его следования.

Внутри ринга улыбки улетучились. Прозвучало знаменитое «Let's get ready to rumble!» от Майкла Баффера. Анонсер объявил Поветкина, а фамилия Джошуа утонула в овациях толпы. Ожидание, наконец, завершилось!

Начало боя вышло очень осторожным. В воздухе повисло напряжение. Его периодически разрезали крики из угла Поветкина: «Дергай, Саня, дергай!» И Саня дергал. Российский боксер был легок на ногах (не зря перед боем показал один из самых низких весов в собственной карьере) и неплохо держал дистанцию. А в концовке «Уэмбли» ахнул — Джошуа зевнул коронный левый боковой от Поветкина и пошатнулся. Британца спас гонг.

Пропущенный удар явно удивил Джошуа. Энтони окончательно убедился в том, что в кулаках Поветкина действительно динамит. Хозяин ринга старался держать Александра на дистанции, но несмотря на это россиянину несколько раз удались успешные комбинации. Следствием этих попаданий стал разбитый нос Джошуа.

В третьем раунде Джошуа продолжал работать джебами, а Поветкин пытался сильно попасть слева. Несколько раз тяжеленные удары Александра проходили в миллиметрах он физиономии соперника, сказывалась разница в размахе рук. Было заметно, что россиянин вкладывается почти в каждый удар.

После удачного начала боя Поветкин несколько сбавил обороты. Он все чаще натыкался на джебы Джошуа, а один из ударов британца рассек россиянину бровь. В пятом раунде Поветкин воспрял и снова начал атаковать Джошуа комбинациями. В углу тренер Иван Кирпа посоветовал ему не делать ставку на один нокаутирующий удар. И вроде бы сработало. При этом чемпион был довольно пассивен, выбрасывая большинство ударов по корпусу оппонента.

По ходу шестого раунда Поветкин явно начал уставать. Претендент тяжело дышал, вернувшись к попыткам нанести Джошуа один сокрушительный удар. При этом британец легко избегал атак российского боксера. Его пассивность по ходу всего поединка принесла результат — Энтони попросту сохранил гораздо больше сил, чем соперник.

Джошуа защищался до середины седьмой трехминутки, а потом резко перешел в наступление. Началом конца Поветкина стал правый прямой в исполнении британского гиганта. Александра повело, и Джошуа, легко разобравшись в эпизоде, бросился на добивание. Шквал ударов чемпиона отправил Поветкина в нокдаун. С огромным трудом россиянин поднялся, но до конца раунда было еще слишком много. Джошуа довершил начатое: вбил в голову оппонента еще несколько тяжеленных ударов и отправил Поветкина в нокаут. После него россиянину потребовалась кислородная маска.

После боя соперники вновь продемонстрировали взаимоуважение. Поветкин, едва поднявшись пошел поздравить Джошуа, а после официального оглашения результата поединка чемпион поднял руку претендента. Британец снова улыбался и подмигивал кому-то в зале. Лишь на короткий отрезок боя Поветкину удалось стереть эту улыбку с лица Джошуа.

Теперь поединок Джошуа с американцем Деонтеем Уайлдером неизбежен. Оба молоды, оба чемпионы, и каждому хочется объединить пояса и завоевать титул абсолютного чемпиона мира. Но вначале Уайлдеру нужно побить другого британца — Тайсона Фьюри. Их бой состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе.

Что будет с Поветкиным дальше? На этот вопрос ответит только он сам. Случилось второе поражение в его карьере. Первое было в поединке с Владимиром Кличко пять лет назад. И тоже в титульном бою. Кстати, Кличко-младший завершил карьеру как раз после поражения от Джошуа. Выходит, уйти после поражения от этого парня совсем не зазорно. Хотя, зная силу духа и боевой характер Поветкина, поверить в это будет весьма трудно.