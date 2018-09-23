Лебедев назвал дату следующего боя

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Поветкин проведёт бой с Джошуа на стадионе «Уэмбли»

Модрич приговорён к восьми месяцам тюрьмы условно за налоговые махинации в Испании

Медведева лидирует после короткой программы на турнире по фигурному катанию в Канаде