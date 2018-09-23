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Боя-реванша Поветкин — Джошуа не будет
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Реванша Поветкин — Джошуа не будет, опция была только при победе россиянина 

ТАСС + ещё 10 5 часов назад
Фото: EPA
Боя-реванша между Александром Поветкиным и британским боксером Энтони Джошуа не будет, соответствующий пункт в контракте был предусмотрен только в случае победы россиянина. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
Собеседник агентства утвердительно ответил на вопрос о том, был ли предусмотрен реванш в случае победы Поветкина.
В ночь на воскресенье 39-летний Поветкин проиграл 28-летнему Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать три титула чемпиона мира по престижным версиям. Поединок прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
На кону поединка стояли принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
ТАСС: последние новости
Джошуа заявил, что Поветкин доставил ему много неприятностей во время боя Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по боксу, уступив Джошуа Лебедев рассчитывает провести следующий бой в конце ноября
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