Реванша Поветкин — Джошуа не будет, опция была только при победе россиянина

Боя-реванша между Александром Поветкиным и британским боксером Энтони Джошуа не будет, соответствующий пункт в контракте был предусмотрен только в случае победы россиянина. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Собеседник агентства утвердительно ответил на вопрос о том, был ли предусмотрен реванш в случае победы Поветкина.

В ночь на воскресенье 39-летний Поветкин проиграл 28-летнему Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать три титула чемпиона мира по престижным версиям. Поединок прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

На кону поединка стояли принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).