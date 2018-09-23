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Фьюри распек Джошуа за бой с Поветкиным
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Бывший чемпион мира распек Джошуа за бой с Поветкиным 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Anthony Devlin / AP
Британский боксер Тайсон Фьюри поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Александра Поветкина. Спортсмен опубликовал запись в Instagram.
«Джошуа считает нормальным бой с 39-летним боксером, который вдвое меньше него. Поединок Джошуа с Поветкиным — доказательство того, что я буду драться с лучшим тяжеловесом в мире на сегодняшний день: с Деонтеем Уайлдером. Джошуа рядом с ним не стоит: он медленный, громоздкий», — заявил 30-летний Фьюри. Единственным достоинством соотечественника боксер назвал физическую силу.
22 сентября на стадионе «Уэмбли» состоялся бой между Джошуа и Поветкиным. Британец отправил российского боксера в нокаут в седьмом раунде. После поединка Поветкину потребовалась помощь врачей.
Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира по версии нескольких организаций, проведет бой против американца Уайлдера 1 декабря. Американский боксер — действующий чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелой весовой категории.
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