Поветкин впервые проиграл нокаутом. Что дальше?

Поветкин потерпел первое досрочное поражение в карьере. Константин Устьянцев предлагает варианты развития событий для Русского Витязя.

Александр Поветкин , оспаривая звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в бою с британцем Энтони Джошуа , потерпел поражение техническим нокаутом в 7-м раунде. И теперь перед Русским Витязем стоит вопрос, что делать со своей спортивной карьерой: завершать её или продолжать выступления на ринге? В минувшую субботу российский супертяжеловес, оспаривая звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в бою с британцем, потерпел поражение техническим нокаутом в 7-м раунде. И теперь перед Русским Витязем стоит вопрос, что делать со своей спортивной карьерой: завершать её или продолжать выступления на ринге?

Пока Александр и его команда публично не высказывались по этому поводу. Не исключено, что он и сам для себя ещё не определился. Мы же сегодня попытаемся проанализировать возможные варианты развития дальнейших событий, связанных со спортивной карьерой Поветкина.

Вариант 1: уход из спорта

Немало факторов говорит о том, что Поветкин вскоре может решиться повесить перчатки на гвоздь. Во-первых, в начале этого месяца Александру исполнилось уже 39 лет, что для боксёра является весьма солидным возрастом. Хотя мы знаем примеры, когда некоторые бойцы и постарше добивались серьёзных результатов и достижений.

Во-вторых, в данном случаем может проявиться так называемый фактор «усталости металла». Действительно, карьера в спорте Поветкина началась ещё с ранней юности. Много лет его жизни ушло на проведение интенсивных тренировок и регулярных официальных выступлений на ринге. С другой стороны, если посмотреть на статистические показатели, то на самом деле Александр провёл не такое уж огромное количество схваток. Его карьера в любительском боксе насчитывает 125 побед и 7 поражений, а на профи-ринге он провёл 36 боёв (34 победы и 2 поражения). Правда, к этому стоит ещё добавить его выступления в кикбоксинге.

В-третьих, здесь, безусловно, будет играть роль и мотивационный фактор. Как Поветкин психологически воспримет первое за всю его карьеру досрочное поражение? Насколько болезненным оно для него будет? Устроит ли его завершение выступлений в боксе на минорной ноте?

Что касается финансового фактора, то наверняка таковой остро для него не стоит. Он и раньше получал неплохие гонорары за многие свои бои, а за поединок против Джошуа заработал по разным данным от четырёх до шести миллионов долларов. Конечно, после всех вычетов на руки Александр получит в лучшем случае половину этих денег, однако это тоже будет немаленькая сумма.

Ну и, естественно, для Поветкина будет стоять вопрос и куда уходить. Но наверняка в этом плане проблем для Александра не будет и он найдёт чем заняться после того как повесит перчатки на гвоздь. Он может остаться в спорте, посвятив себя, например, тренерской работе или став функционером. А может и реализоваться в других областях. Тем более, что у него уже есть опыт участия в политической деятельности (ещё с середины нулевых годов он был депутатом Курской областной думы), а также в бизнес-проектах.

Как видим, в этом отношении имеется немало аргументов за и против. Поэтому однозначного ответа здесь нет. Это видно даже по отзывам любителей бокса, одна часть которых советует Поветкину завязывать с боксом, а другая полагает, что, если у него ещё остаётся желание боксировать, то он может продолжать это делать.

Вариант 2: продолжение выступлений на ринге

В свете рассмотренных выше факторов, а также зная фирменный духовитый, бойцовский характер Александра, можно предположить, что он задумывается над таким вариантом развития событий в своей жизни. И допустим, что Поветкин примет решение продолжать боксировать. Что его ждёт и что светит в том случае, если он останется в боксе?

Учитывая спортивное честолюбие и амбициозность Александра, можно не сомневаться, что он станет выходить на ринг не только по финансовым причинам. Безусловно, он попытается снова включиться в чемпионскую гонку или, как минимум, поставит себе задачу встречи с соперниками реально топового уровня.

В этой связи вполне ожидаемым может быть вариант нацеленности на проведение поединка с проигравшим в предстоящей 1 декабря схватке между действующим обладателем мирового титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером и британским экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри . В данном случае Александр получит шанс провести своеобразную реабилитацию, попытавшись одолеть габаритного двухметрового соперника элитного уровня.

Однако здесь на первые роли наверняка выйдет фактор организационных возможностей промоутерской компании «Мир бокса», подопечным которой является Поветкин. С одной стороны мы видим, что владелец этой «конюшни» Андрей Рябинский в последнее время уже не устраивает такие большие вечера, как он это делал раньше, начиная с боя Поветкина против Владимира Кличко в Москве, за право проведения которого он выложил на конкурсе заявок $ 23 млн, $ 17 млн из которых получил Кличко.

Однако, с другой стороны, Рябинский по-прежнему остаётся в индустрии бокса, и Поветкин на данное время всё ещё является самым большим и значительным активом его компании. Поэтому грядущее решение Русского Витязя также будет иметь влияние и для дальнейших перспектив и направлений существования компании «Мир бокса». Также стоит отметить и то, что чисто по-человечески Александр и его босс пребывают в очень хороших и даже доверительных отношениях, что, безусловно, позитивно сказывается на их совместной профессиональной деятельности.

Вариант 3: проведение прощального боя

Нельзя исключать и такого развития событий. Ведь кто бы что ни говорил, но Александр Поветкин является одним из символов российского бокса ещё начиная со своей любительской карьеры, на протяжении которой он собрал своеобразный «большой шлем» достижений, став чемпионом России, Европы и мира, а затем увенчав это завоеванием золотой медали Олимпийских игр 2004 года.

Поэтому уход из бокса посредством организации прощального боя Русский Витязь вполне заслужил. Не исключено, что Поветкин уже не будет иметь мотивации нацеливаться на получение ещё одного боя за мировой титул. Тем более, что выйти на очередной тайтл-шот без завоевания статуса официального претендента может оказаться для него весьма проблематично, и времени на это может уйти немало.

А вот завершить свою спортивную карьеру красиво — посредством организации прощального боя против приличного соперника вполне можно. Например, в феврале этого года таким образом закончил свои выступления на ринге великий Рой Джонс . А, как мы видели в бою с Джошуа, у Поветкина ещё есть силы чтобы соревноваться на высоком, топовом уровне. Значит, и на проведение качественного прощального поединка даже против хорошего, известного оппонента, в котором Александр не ударит в грязь лицом перед родной публикой, его должно хватить.

Стоит ли Поветкину оставаться в боксе?

Так есть ли смысл Русскому Витязю продолжать боксировать? В плане достижений карьеру в профи-боксе Александра, конечно, нельзя назвать блестящей. Да, в своё время (с 2011 по 2013 годы) он носил статус регулярного чемпиона мира WBA. Однако в то время общепризнанным чемпионом (суперчемпионом) по версии этой ассоциации являлся Владимир Кличко. И Поветкин неоднократно в своих интервью подчёркивал, что считает себя не чемпионом, а претендентом на титулы Владимира, с которым он в итоге встретился и проиграл единогласным решением судей.

Стать же полновесным и однозначным чемпионом мира по какой-либо из четырёх основных версий Александру не довелось. Поэтому в этом отношении Поветкину, конечно, есть смысл продолжать боксёрскую карьеру. Но есть ли у него всё ещё реальные шансы обзавестись статусом чемпиона мира? Будем откровенны, таковых немного. Во-первых, перед Александром очень остро стоит фактор возраста. Время не обманешь, и дальше уже будет происходить лишь спад функциональных возможностей.

Во-вторых, дело здесь не только в почтенных по боксёрским меркам годах Русского Витязя. Реалии сегодняшнего супертяжёлого веса таковы, что им правят двухметровые гиганты. И недостаток габаритов и линейных размеров Александра так или иначе сказывается на успешности его выступлений на ринге.

Ну и, в-третьих, здесь будет играть роль организационный фактор. Оглядываясь назад на прошедшие перипетии карьеры Поветкина на профи-ринге, волей-неволей задумаешься даже о какой-то негативной карме, которая то и дело преследовала его. В те времена, когда Александром занимались немецкие промоутеры и менеджер Хрюнов, в его карьере постоянно происходила тягомотина с организацией больших боёв. В какой-то степени это существенно затормозило процесс выхода пикового Поветкина на бой за мировой титул, растянув ожидаемый бой с Кличко на долгие годы.

Когда же Александр начал сотрудничество с Рябинским, с которым у него сложились хорошие человеческие отношения, наконец нашёл «своего» тренера в лице Ивана Кирпы, с которым они мыслят на одной волне, и был ещё не очень возрастным бойцом, буквально за один шаг до завоевания звания чемпиона мира совсем некстати возникли сначала «мельдониевая», а затем и «остариновая» истории, которые стали существенной преградой на пути осуществления его главных карьерных планов.

Однако, как бы там ни было, определяющее решение по поводу своей спортивной карьеры, безусловно, Александр будет принимать самостоятельно, возможно, посоветовавшись с несколькими близкими ему людьми. А любители бокса примут его выбор, каким бы он ни был, а также пожелают ему успехов в дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. И всё же делая этот выбор, стоит помнить, что из такого вида спорта, как бокс уходить нужно вовремя.

А вы как думаете, стоит ли Поветкину продолжать или нужно завершить карьеру?