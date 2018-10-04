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Ковалёв: у меня остался последний шанс
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Ковалёв: у меня остался последний шанс 

Чемпионат.com + ещё 3 7 часов назад
Фото: @sergeykrusherkovalev
Бывший двукратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал свой следующий поединок, который пройдёт 2 февраля с действующим чемпионом мира по версии WBO Элейдером Альваресом в Далласе (штат Техас, США).
«Всем привет, уважаемые любители бокса. Как я и обещал, сообщаю вам о дате своего реванша против Альвареса. Дата боя назначена на 2 февраля и пройдёт в Далласе, штат Техас. На этот раз я у меня остался последний шанс, чтобы доказать самому себе и понять, что я ещё могу боксировать на высочайшем уровне профессионального бокса, либо пора завершать свою карьеру, итак насыщенную громкими событиями и повешать перчатки на гвоздь. Всё будет ясно и понятно 2 февраля в бою. На всё воля Божья», — написал Ковалёв у себя в «инстаграме».
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