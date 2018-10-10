В Москве устроили «Жару в октябре»

В Москве в Vegas City Hall под эгидой российской промоутерской компании «Жара Fight» прошло бойцовское шоу «Жара в октябре». Шоу стало вторым по счёту, проводимым в столице.

Главным боем стал поединок между Раймондом Магомедалиевым и Райаном Фордом (Канада), который успешно выступает одновременно в боях по боксу и ММА, в том числе, побеждал в чемпионатах WSOF и Bellator.

В галерее News.ru — самые яркие моменты бойцовского шоу.