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В Москве устроили «Жару в октябре»
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В Москве устроили «Жару в октябре» 

News.ru 5 часов назад
Фото: News.ru
В Москве в Vegas City Hall под эгидой российской промоутерской компании «Жара Fight» прошло бойцовское шоу «Жара в октябре». Шоу стало вторым по счёту, проводимым в столице.
На ковре сразились лучшие бойцы Лиги чемпионов по рукопашному бою: Александр Солдаткин, Магомед Абдурахимов, Максим Ефременко, Алексей Радыванюк, Юрий Круглов, Максим Якобюк.
Главным боем стал поединок между Раймондом Магомедалиевым и Райаном Фордом (Канада), который успешно выступает одновременно в боях по боксу и ММА, в том числе, побеждал в чемпионатах WSOF и Bellator.
В галерее News.ru — самые яркие моменты бойцовского шоу.
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