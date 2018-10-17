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Альварес подписал рекордный в истории спорта контракт
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Мексиканский боксер Альварес подписал рекордный в истории спорта контракт 

ТАСС + ещё 11 3 часа назад
Фото: EPA
Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирного боксерского совета (WBC) мексиканец Сауль Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN на рекордную для мира спорта сумму в $365 млн Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.
Соглашение между 28-летним боксером и компанией рассчитано на 11 поединков до 2023 года.
Ранее рекорд принадлежал клубу североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) "Майами Марлинс" и игроку Джанкарло Стэнтону, которые в 2013 году подписали 13-летний контракт на сумму $325 млн  В послужном списке 28-летнего Альвареса 50 побед (34 — нокаутом), одно поражение и две ничьи. Мексиканец вернул титул чемпиона мира в весовой категории до 72,6 кг, которым владел в 2015 году (по версии WBC) и один раз защитил. В основном он выступал в весе до 69,9 кг, в котором становился чемпионом мира по версиям WBC, WBA и Всемирной боксерской организации (WBO). В последнем поединке он победил казахстанца Геннадия Головкина, который потерпел первое поражение в 40 боях.
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