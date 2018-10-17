Мексиканский боксер Альварес подписал рекордный в истории спорта контракт

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирного боксерского совета (WBC) мексиканец Сауль Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN на рекордную для мира спорта сумму в $365 млн Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Соглашение между 28-летним боксером и компанией рассчитано на 11 поединков до 2023 года.