Британский боксер впал в депрессию после боя с Кличко 

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о своем состоянии после победы над украинским бойцом Владимиром Кличко, передает "Советский спорт".
Спортсмен заявил, что в 2015 году впал в депрессию, из-за чего поправился до 180 кг.
"Я набрал в весе, так как злоупотреблял лагером. В одной пинте лагера содержится 500 калорий, а я выпивал по 18 пинт за раз, а сверху запивал все это виски и водкой. По дороге домой я заскакивал в какое-нибудь заведение и заедал это пиццами и кебабами", — поделился Фьюри с The Mirror.
На данный момент боксер сбросил около 70 кг.
"Меня спасла диета. Я ежедневно тренировался и ел чистую пищу. Диета была самым важным пунктом. Ты можешь тренироваться как троянский воин, но если питаешься неправильно, то делаешь три шага вперед и два с половиной назад", — подчеркнул британец.
Фьюри предстоит встреча с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером, которая состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе.
Ранее бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предстоящий отборочный поединок в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) между болгарином Кубратом Пулевым и британцем Хьюи Фьюри.