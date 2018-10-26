Ещё
Британский боксер впал в депрессию после боя с Кличко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британский боксер впал в депрессию после боя с Кличко 

Газета.Ru + ещё 5 26 октября 2018
Фото: fightnews.cоm
Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о своем состоянии после победы над украинским бойцом Владимиром Кличко, передает "Советский спорт".
Спортсмен заявил, что в 2015 году впал в депрессию, из-за чего поправился до 180 кг.
"Я набрал в весе, так как злоупотреблял лагером. В одной пинте лагера содержится 500 калорий, а я выпивал по 18 пинт за раз, а сверху запивал все это виски и водкой. По дороге домой я заскакивал в какое-нибудь заведение и заедал это пиццами и кебабами", — поделился Фьюри с The Mirror.
На данный момент боксер сбросил около 70 кг.
"Меня спасла диета. Я ежедневно тренировался и ел чистую пищу. Диета была самым важным пунктом. Ты можешь тренироваться как троянский воин, но если питаешься неправильно, то делаешь три шага вперед и два с половиной назад", — подчеркнул британец.
Фьюри предстоит встреча с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером, которая состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе.
Ранее бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предстоящий отборочный поединок в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) между болгарином Кубратом Пулевым и британцем Хьюи Фьюри.
Газета.Ru: последние новости
В соцсетях высмеяли "голый" памятник братьям Кличко Мейвезер не заинтересован в поединке с Пакьяо Американский боец назвал доход от нокаута Волкова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала заявление после провала52
«Это был шок»: футболист плакал после переезда в РФ6
Брат Кокорина раскрыл причину нападения на водителя353
Медведева провалилась в Канаде146
«Плюнул в Конора»: что на самом деле сделал Хабиб29
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
00:24
Здоровенный мужик выиграл женский ЧМ
Летние виды спорта Прочее
08:14
Медведева сделала заявление после провала
Фигурное катание
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
06:33
Раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора
MMA Статьи
00:40
Авария эскалатора: фанаты ЦСКА судятся с министром Италии
Футбол Статьи
01:44
Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»
Футбол Общество
03:19
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ
Футбол
00:26
Россия взлетела в рейтинге ФИФА
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение