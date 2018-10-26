Британский боксер впал в депрессию после боя с Кличко

Спортсмен заявил, что в 2015 году впал в депрессию, из-за чего поправился до 180 кг.

"Я набрал в весе, так как злоупотреблял лагером. В одной пинте лагера содержится 500 калорий, а я выпивал по 18 пинт за раз, а сверху запивал все это виски и водкой. По дороге домой я заскакивал в какое-нибудь заведение и заедал это пиццами и кебабами", — поделился Фьюри с The Mirror.

На данный момент боксер сбросил около 70 кг.

"Меня спасла диета. Я ежедневно тренировался и ел чистую пищу. Диета была самым важным пунктом. Ты можешь тренироваться как троянский воин, но если питаешься неправильно, то делаешь три шага вперед и два с половиной назад", — подчеркнул британец.

Фьюри предстоит встреча с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером, которая состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе.