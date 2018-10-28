Боксер расстроился из-за проигрыша и избил тренера

Грузинский боксер избил тренера после проигранного боя

Поражение на ринге грузинского боксера полутяжелого веса Левана Шонии обернулось проблемами для его наставника, не сумев выяснить отношения с соперником болгарином Спасом Геновым, спортсмен побил своего тренера.

Восьмираундовый бой Шония — Генов прошел в субботу в Софии. Он шел в андеркарте боя супертяжеловесов Кубрата Пулева и Хьюи Фьюри. Видео опубликовано на YouTube.

Шония проиграл, а потом набросился на соперника. Тренер попытался его остановить и пострадал сам. Выяснение отношений переросло в небольшую потасовку между наставником и спортсменом. В итоге в происходящее вмешался рефери, которому удалось утихомирить расстроенного боксера, для которого этот проигрыш стал 12-м.