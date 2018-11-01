«Википедия» забанила Фьюри за правки на странице Кличко 

"Википедия" запретила экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Тайсону Фьюри редактировать тексты, сообщает "ТАСС".
По информации Daily Mirror, причиной запрета послужило редактирование спортсменом страницы украинца Владимира Кличко.
Фьюри рассказал, что внес коррективы в текст соперника в рамках манипулятивных игр в преддверии боя с Кличко в ноябре 2015 года.
"Я сделал это, потому что хотел показать, что на этом публичном сайте каждый может писать все, что захочет. Если вы хотите продолжить редактировать мой биографический очерк, то можете это сделать", — заявил боксер журналистам.
Напомним, что в 2015 году Фьюри одолел украинца в 12-раундовом поединке в Германии, в результате чего он завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Ранее абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил о желании провести поединок против обладателя чемпионских поясов WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.