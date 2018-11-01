Ещё
«Википедия» забанила Фьюри за правки на странице Кличко
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Википедия» забанила Фьюри за правки на странице Кличко 

Газета.Ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: fightnews.com
"Википедия" запретила экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Тайсону Фьюри редактировать тексты, сообщает "ТАСС".
По информации Daily Mirror, причиной запрета послужило редактирование спортсменом страницы украинца Владимира Кличко.
Фьюри рассказал, что внес коррективы в текст соперника в рамках манипулятивных игр в преддверии боя с Кличко в ноябре 2015 года.
"Я сделал это, потому что хотел показать, что на этом публичном сайте каждый может писать все, что захочет. Если вы хотите продолжить редактировать мой биографический очерк, то можете это сделать", — заявил боксер журналистам.
Напомним, что в 2015 году Фьюри одолел украинца в 12-раундовом поединке в Германии, в результате чего он завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Ранее абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил о желании провести поединок против обладателя чемпионских поясов WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Газета.Ru: последние новости
Грузинский боксер напал на своего тренера после поражения Россиянин Бетербиев хочет реванш с Усиком за поражение на Олимпиаде Экс-чемпион IBF поразил фанатов своей игрой в футбол
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя чемпионка погибла при пожаре9
Не тот уровень: экс-тренер «Реала» отказал «Спартаку»
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы247
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Тренер Туктамышевой объяснил номер с раздеванием9
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
00:35
Зидан обратился в видео к болельщикам «Ювентуса»
Футбол
00:26
Россиян дисквалифицировали за допинг
Легкая атлетика
05:09
Плющенко прошелся по «воскресшей» Туктамышевой
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
05:09
Раздетая стюардесса и Sex bomb: как удивляют фигуристы
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение