МОК принял к сведению решения конгресса AIBA

Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решения, принятые на конгрессе Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в Москве, и намерен обсудить их на заседании ближайшем заседании исполкома организации.

«Мы принимаем к сведению решения конгресса AIBA в Москве. Как и планировалось, мы тщательно рассмотрим все эти вопросы на следующем заседании исполкома МОК в Токио 30 ноября — 2 декабря», — приводит Inside The Games слова представителя МОК Марка Адамса.

Он отметил, что прежде МОК ясно дал понять, что вопросы связанные с финансированием, антидопинговой программой, судейством и управлением в AIBA, включая выборы президента вызывают серьёзную обеспокоенность.

«Какими бы ни были результаты обсуждения на заседании исполкома МОК, мы продолжим прилагать все усилия для защиты спортсменов и проведения турнира по боксу на Олимпийских играх в Токио», — добавил Адамс.