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МОК принял к сведению решения конгресса AIBA
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МОК принял к сведению решения конгресса AIBA 

RT на русском 1 час назад
Фото: Fabrice COFFRINI AFP
Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решения, принятые на конгрессе Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в Москве, и намерен обсудить их на заседании ближайшем заседании исполкома организации.
«Мы принимаем к сведению решения конгресса AIBA в Москве. Как и планировалось, мы тщательно рассмотрим все эти вопросы на следующем заседании исполкома МОК в Токио 30 ноября — 2 декабря», — приводит Inside The Games слова представителя МОК Марка Адамса.
Он отметил, что прежде МОК ясно дал понять, что вопросы связанные с финансированием, антидопинговой программой, судейством и управлением в AIBA, включая выборы президента вызывают серьёзную обеспокоенность.
«Какими бы ни были результаты обсуждения на заседании исполкома МОК, мы продолжим прилагать все усилия для защиты спортсменов и проведения турнира по боксу на Олимпийских играх в Токио», — добавил Адамс.
Ранее Гафур Рахимов заявил о готовности уйти с поста главы AIBA, если будет существовать угроза исключения бокса из программы Олимпийских игр.
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