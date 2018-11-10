Украинский боксер Усик объяснил отказ от госнаград

Украинский боксер Усик объяснил отказ от государственных наград

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик объяснил отказ от государственных наград. Его слова приводит BBC.

«Я не являюсь героем на самом деле. Есть много людей, которые сделали больше меня. Врачи спасают жизни людей. Учителя, которые учат детей. Ученые, которые совершают какие-то открытия. Много людей, которые действительно заслуживают каких-то звезд, элементарного внимания и благодарности», — заявил Усик.

По словам боксера, для своего народа он и так является героем.

«Мне не нужны звезды. Я обыкновенный парень — "с района". Непонятно было бы — приехал "на район", а мне сказали бы — "Саня, ну ты че"», — добавил украинец.

22 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок прошел в Москве, что вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Так, президент Украины Петр Порошенко увидел в победе Усика «символ украинской борьбы и приближение победы».

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко , напротив, назвал соревнования в России неуместными. После этого Усик отверг награды от государства.

10 ноября боксер проведет добровольную защиту четырех чемпионских поясов (WBA, WBC, IBF и WBO) в поединке против британца Тони Белью. Бой пройдет в Манчестере и начнется в 21:00 по московскому времени.