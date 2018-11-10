Ещё
Украинский боксер Усик объяснил отказ от госнаград
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинский боксер Усик объяснил отказ от государственных наград 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик объяснил отказ от государственных наград. Его слова приводит BBC.
«Я не являюсь героем на самом деле. Есть много людей, которые сделали больше меня. Врачи спасают жизни людей. Учителя, которые учат детей. Ученые, которые совершают какие-то открытия. Много людей, которые действительно заслуживают каких-то звезд, элементарного внимания и благодарности», — заявил Усик.
По словам боксера, для своего народа он и так является героем.
«Мне не нужны звезды. Я обыкновенный парень — "с района". Непонятно было бы — приехал "на район", а мне сказали бы — "Саня, ну ты че"», — добавил украинец.
22 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок прошел в Москве, что вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Так, президент Украины Петр Порошенко увидел в победе Усика «символ украинской борьбы и приближение победы».
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, напротив, назвал соревнования в России неуместными. После этого Усик отверг награды от государства.
10 ноября боксер проведет добровольную защиту четырех чемпионских поясов (WBA, WBC, IBF и WBO) в поединке против британца Тони Белью. Бой пройдет в Манчестере и начнется в 21:00 по московскому времени.
Последние новости
Бывший австрийский военный признался в работе на Россию Украинские раскольники отказались возглавить новую церковь Раскрыты причины ненависти Запада к России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Критику Малкина сравнили с санкциями против России13
Тарасова высказалась о выступлении Туктамышевой в Японии
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Раскритиковавшая Загитову американка оценила Туктамышеву2
Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Карьяла
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
01:03
Кокорин и Мамаев получили новую возможность
Футбол Криминал
03:10
Футболисты потребовали компенсацию от Минфина
Футбол
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
00:43
«Он убьет Мейвезера»
MMA
00:57
Медведева поддержала потерявшую мать Тутберидзе
Фигурное катание
01:59
Чемпион ОИ попался на изнасиловании подростка
Летние виды спорта
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение