Гассиев скучает по проигранным Усику поясам

Боксер поделился, что скучает по поясам, которые он проиграл Усику.

"Скучно без двух чемпионских поясов! А так, на самом деле, ничего не поменялось. Просто в том бою не получилось победить, в остальном все осталось как было. Непонимания не было. Я знал, что мне надо было сделать. Он левша, мне нужно сделать шаг или три, удар нанести и левой закончить. Но он мне не давал этого делать, и я на это злился, потому что это элементарно. Я могу это сделать, а у меня не получается.

21 июля он воспользовался своим шансом меня обыграть — на ногах, в скорости, во всем — на двести процентов", — приводит слова Гассиева Федерация бокса России.

Ранее менеджер боксера Усика считает нецелесообразным реванш с Гассиевым.