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Гассиев скучает по проигранным Усику поясам
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Гассиев скучает по проигранным Усику поясам 

Газета.Ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал, что произошло в его жизни после поражения от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии, передает "Советский спорт".
Боксер поделился, что скучает по поясам, которые он проиграл Усику.
"Скучно без двух чемпионских поясов! А так, на самом деле, ничего не поменялось. Просто в том бою не получилось победить, в остальном все осталось как было. Непонимания не было. Я знал, что мне надо было сделать. Он левша, мне нужно сделать шаг или три, удар нанести и левой закончить. Но он мне не давал этого делать, и я на это злился, потому что это элементарно. Я могу это сделать, а у меня не получается.
21 июля он воспользовался своим шансом меня обыграть — на ногах, в скорости, во всем — на двести процентов", — приводит слова Гассиева Федерация бокса России.
Ранее менеджер боксера Усика считает нецелесообразным реванш с Гассиевым.
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