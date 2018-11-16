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Мэйуэзера уговорили на бой с японцем
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Мэйуэзера уговорили на бой с японцем 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Issei Kato / Reuters
Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что бой с японским кикбоксером Тенсином Насукавой все же состоится. Его слова передает портал TMZ.
«Это будет что-то вроде показательного поединка, никаких ударов ногами. Я буду бегать вокруг него [Насукавы] в течение девяти минут. И, конечно, это будет самый дорогой показательный бой в истории», — сказал спортсмен.
5 ноября генеральный директор организации Rizin Нобуки Сакакибара объявил о том, что Мэйуэзер выйдет на ринг против 20-летнего Насукавы. Однако позже боксер заявил, что не давал соглашения на бой с японцем. По его словам, речь шла исключительно о показательном выступлении не для телетрансляции. После этого Rizin извинилась перед болельщиками за путаницу относительно боя.
41-летний Мэйуэзер ни разу не проигрывал на протяжении профессиональной карьеры. Свою 50-ю победу подряд он одержал в бою с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором.
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