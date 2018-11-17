Усик хочет провести бой с легендарным боксером

Усик хочет провести бой с легендарным непобежденным боксером

Об этом рассказал менеджер украинца Александр Красюк

"Только бог знает, увидим ли мы еще Усика в первом тяжелом весе. Мы планируем провести следующий бой в супертяжелом весе, но у нас есть один вариант, который появился на повестке дня совсем недавно. У нас есть американский боксер, высказавший не пожелание, а скорее сказавший о возможности провести поединок с Усиком в первом тяжелом весе. Речь идет о том, кто дважды победил Сергея Ковалёва, — об Андре Уорде", — рассказал Красюк в интервь YouTube-каналу VideoBoxing.

34-летний Уорд за свою карьеру не потерпел ни одного поражения. Он является олимпийским чемпионом в полутяжелом весе, а также чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBA, WBC, The Ring.

Ранее сообщалось, что менеджер Усика Красюк назвал следующего противника боксера.