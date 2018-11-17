Ещё
Усик хочет провести бой с легендарным боксером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Усик хочет провести бой с легендарным непобежденным боксером 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик может отложить переход в супертяжелую категорию ради поединка с американцем Андре Уордом, сообщает "Советский спорт".
Об этом рассказал менеджер украинца Александр Красюк.
"Только бог знает, увидим ли мы еще Усика в первом тяжелом весе. Мы планируем провести следующий бой в супертяжелом весе, но у нас есть один вариант, который появился на повестке дня совсем недавно. У нас есть американский боксер, высказавший не пожелание, а скорее сказавший о возможности провести поединок с Усиком в первом тяжелом весе. Речь идет о том, кто дважды победил Сергея Ковалёва, — об Андре Уорде", — рассказал Красюк в интервь YouTube-каналу VideoBoxing.
34-летний Уорд за свою карьеру не потерпел ни одного поражения. Он является олимпийским чемпионом в полутяжелом весе, а также чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBA, WBC, The Ring.
Ранее сообщалось, что менеджер Усика Красюк назвал следующего противника боксера.
Газета.Ru: последние новости
Мейвезер рассказал о предстоящем самом высокооплачиваемом бое Гассиев скучает по проигранным Усику поясам Отец боксера Фьюри не попадет на поединок сына из-за судимости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Загитова рассказала, почему не общается с Ханю
Туктамышева отказалась тренироваться у Тутберидзе
Чемпиона по дзюдо убили в очереди за углем
«Нам показали наше место»
Видео
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
01:59
Хабиб не попал в список влиятельных людей в истории UFC
MMA Статьи
01:25
«КамАЗ» и Mazda устроили дрифт в Петербурге
Автоспорт
00:32
Счастливый 13-й гол: Овечкин спасает «Вашингтон»
Хоккей Статьи
00:12
Шарапова эмоционально отреагировала на снег
Теннис
05:55
Туктамышева прокомментировала провокационное фото
Фигурное катание
07:56
«Кататься с душой»: Загитова рассказала, как поймала кураж
Фигурное катание Статьи
00:37
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018
Футбол
04:59
Черчесов обратился к болельщикам
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение