Ещё
Миочич: Кормье, когда мы подерёмся? Я тебя прикончу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миочич: Кормье, когда мы подерёмся? Я тебя прикончу 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Twitter/Stipe Miocic
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич продолжает бросать вызовы обладателю титулов организации в тяжёлой и полутяжёлой категориях Даниэлю Кормье. Напомним, в июле этого года Стипе уступил Даниэлю нокаутом и лишился пояса.
«Кормье, я был свободен для боя в «Мэдисон Сквер Гарден». Я свободен и сейчас. Когда мы подерёмся? Я тебя прикончу», — написал Миочич в «Твиттере».
«Можешь скрестить пальцы, надеясь на то, что Леснар не подерётся со мной, потому что если мы проведём с тобой бой, тебе определённо не понравится то, что тебя будет ждать! В любом случае мне бы не хотелось быть на твоём месте», — ответил ему Кормье.
Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что ему интересен бой Кормье и бывшего чемпиона полутяжёлого веса Джона Джонса в тяжёлой категории.
Чемпионат.com: последние новости
Александр Усик, Мурат Гассиев, Майрис Бриедис, Денис Лебедев, WBSS М. Гарсия: моя встреча со Спенсом будет лучше, чем бой Мейвезера с Пакьяо Мейвезер заявил, что может подраться с Нурмагомедовым только по правилам бокса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем33
Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
Хабиб отказался драться с 49-летним боксером18
«А Федя выйдет?»: Над сборной России пошутили12
Дзюба обратился к болельщикам1
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
01:08
Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
MMA
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:36
Русская сказка закончилась
Футбол
00:44
Мамаева отказались выпустить
Футбол
01:06
Мамаев нашел замену Кокорину
Футбол
03:26
Петров и Боширов «Спартака»
Футбол
00:14
Фанаты «Спартака» требуют продать Глушакова
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение