Миочич: Кормье, когда мы подерёмся? Я тебя прикончу

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич продолжает бросать вызовы обладателю титулов организации в тяжёлой и полутяжёлой категориях Даниэлю Кормье. Напомним, в июле этого года Стипе уступил Даниэлю нокаутом и лишился пояса.

«Кормье, я был свободен для боя в «Мэдисон Сквер Гарден». Я свободен и сейчас. Когда мы подерёмся? Я тебя прикончу», — написал Миочич в «Твиттере».

«Можешь скрестить пальцы, надеясь на то, что Леснар не подерётся со мной, потому что если мы проведём с тобой бой, тебе определённо не понравится то, что тебя будет ждать! В любом случае мне бы не хотелось быть на твоём месте», — ответил ему Кормье.