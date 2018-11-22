Этот американец бьет наповал и не проигрывает. Его ждет Цыганский король

До главного боксерского боя года остается совсем немного — 1 декабря британский тяжеловес Тайсон Фьюри встретится с американцем Деонтеем Уайлдером. Оба не знают поражений, оба уверены в успехе. «Лента.ру» знакомит читателей с историей Уайлдера: он пришел в бокс в 19, пожертвовав мечтами ради семьи, боксировал на Олимпиаде, обновил рекорд Виталия Кличко и сметал всех на своем пути. И теперь готов снять корону с Цыганского короля.

«Ни одному человеку на планете меня не победить», — в последнее время это самая популярная фраза Деонтея Уайлдера.

В преддверии боя с Тайсоном Фьюри американец излучает уверенность. И этому есть объяснение.

Он выиграл все 40 поединков на профессиональном ринге, 39 из них — досрочно. 29 нокаутов случились в первых трех раундах боя. Если техника Деонтея порой вызывает вопросы, то в силе его удара вряд ли кто-то сомневается.

«Я всегда выделялся среди сверстников атлетизмом. Чем бы я ни занимался, я всегда был самым сильным, самым ловким и самым быстрым», — вспоминает Уайлдер в беседе с журналистами BT Sport.

Уроженец штата Алабама, юный Деонтей не задумывался о боксерской карьере. Он мечтал стать футболистом или уж в крайнем случае играть в баскетбол.

Но этим мечтам не суждено было осуществиться. Когда у 19-летнего Уайлдера и его девушки родилась дочь, врачи поставили ей страшный диагноз — расщепление позвоночника. Родителям малышки срочно нужна была круглая сумма, а в перспективе — еще больше денег на лечение. Так Деонтей решил посвятить себя боксу: вкалывать нужно не меньше, чем в футболе, но в случае успеха добраться до вершины несколько проще.

«Честно говоря, я слабо себе представлял, во что ввязался. Думал, каждый человек, выходящий на ринг, получает солидные деньги. Тогда мне и в голову не пришло, что это длительный процесс. Знал, что у меня хороший удар. Ну, по крайней мере, по меркам улицы. Но только придя в зал я понял, что для успеха на ринге мне еще работать и работать», — говорит боксер.

Параллельно с тренировками Уайлдер брался за любую работу. Одно время он работал в кафе своего родного городка Таскалуса. Бывшие коллеги до сих пор с теплотой отзываются о Деонтее. По их словам, в те времена он был тощим и ничем не выдавал в себе боксера, в будущем способного вырубить любого тяжеловеса на планете одним ударом. Кстати, когда Уайлдер возвращается в Таскалусу, регулярно заходит в это же кафе позавтракать.

«Иногда жизнь вынуждает заниматься тем, чем заниматься не хочется. Мне часто приходится жертвовать собой ради благополучия моей семьи. Дети хотят кушать, счета надо оплачивать вовремя. В жизни надо сделать много вещей, которые делать не хочется, перед тем как сказать "теперь я буду жить в кайф". Долгие годы я работал на других. Я работал, а деньги капали в чужие карманы. Не потому что мне так хотелось, а потому что не было выбора», — так о том времени отзывается сам Уайлдер.

Любительская боксерская карьера американца развивалась стремительно. В 2007 году он выигрывает целый ряд национальных соревнований и получает возможность представить США на Олимпийских играх-2008 в Пекине. Интересно, Деонтей Уайлдер хорошо помнит поездки в Новосибирск и Магнитогорск в 2008 году? Тогда он в составе американской команды приезжал в Россию боксировать с местными спортсменами. В те времена он не был таким уж устрашающим: проиграл техническим нокаутом Евгению Романову, а затем близким судейским решением победил Рахима Чахкиева — будущего олимпийского чемпиона Пекина.

На самих Играх Уайлдер, выступавший в весовой категории до 91 килограмма, до первого места не добрался. В полуфинале американец уступил итальянцу Клементе Руссо . Едва получив бронзовую медаль Олимпиады, Деонтей объявил о переходе в профессионалы.

За первый год Уайлдер провел девять боев. Все завершились победами нокаутом, ни один соперник не протянул хотя бы до третьего раунда. Каждый из этих поединков скорее напоминал избиение. Лишь в 13-м бою в карьере Деонтей впервые побывал в нокдауне. Это не помешало ему отправить в нокаут Гарольда Сконьерса в четвертом раунде.

Шли годы. Уайлдер продолжал побеждать. К январю 2015-го на его счету было 32 поединка. 32 победы нокаутом. Он обновил рекорд Виталия Кличко по продолжительности серии побед нокаутом с начала карьеры в тяжелом весе. У украинца было 27 нокаутов. 17 января 2015 года Уайлдер встретился с Бермейном Стиверном. Канадец оказался первым боксером, продержавшимся против Бронзового бомбардировщика (прозвище Уайлдера — прим. «Ленты.ру») все 12 раундов. Но именно что продержался. Американец выиграл единогласным решением судей и получил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

С того момента Уайлдер семь раз защитил пояс. Один из боев — реванш против Стиверна — он завершил в особенно брутальной манере.

Последний бой против кубинца Луиса Ортиса стал для американца настоящим испытанием. 38-летний (на момент боя с Уайлдером) Ортис изрядно потрепал соперника. Деонтей явно чувствовал его удары, а в середине боя после пропущенной комбинации едва держался на ногах. Выдержав обстрел, Бронзовый бомбардировщик зашел на атаку и в 10-м раунде отправил неуступчивого ветерана в нокаут.

В физической мощи Уайлдера не сомневается даже Фьюри. Британец признается: именно реальная опасность, исходящая от огромных кулаков соперника, заставила Тайсона побороть депрессию и вернуться к тренировкам. Фьюри снова похож на спортсмена и готов отобрать у американца титул.

«Это я вытащил Фьюри на ринг. Я вдохновил его вернуться, когда он повесил перчатки на гвоздь. Я сказал ему, что он может сделать это. Бросил ему вызов. И хочу, чтобы он был полон сил и уверен в себе. Как вы видите, многое решают нервы. Он прекрасно знает, что произойдет. Я размажу его лицо, и он упадет на ринг. Будет весело. Сейчас он сильно нервничает. Он сам не знает, что можно поделать с этим», — хвалится Уайлдер.

Предстоящий поединок, несомненно, станет важнейшим в карьере 33-летнего американца. И Фьюри станет самым опасным соперником из всех, с кем ему приходилось боксировать. 30-летний уроженец Манчестера тоже не знает поражений — 27 побед в 27 боях.

Однозначного фаворита в этом бою нет. Уайлдер превосходит соперника в тяжести удара, но Фьюри лучше в движении. К чему приводит такой расклад, недавно показал Александр Усик , связавший по рукам и ногам ярко выраженного нокаутера Мурата Гассиева

К тому же Фьюри успел забраться в голову соперника. Британец утверждает, что легко разделается вначале с американцем, а затем пойдет за титулами соотечественника Джошуа. Уайлдер, по мнению Фьюри, никогда не дрался с соперниками высокого уровня.

«Посмотрите, с кем дрался Уайлдер до меня. Дюопа били все. Эрик Молина — тоже тот еще бомжара. Джеральд Вашингтон — новичок, который боялся пропустить удар. Луис Ортис — единственный нормальный соперник. Но он уже в возрасте Джорджа Формана. При этом Луис его едва не вырубил», — разошелся Фьюри.

Хоть Уайлдер и реагирует на выпады британца, но в своей победе не сомневается. А его и без того грозный облик дополняют страшные обещания. Обещания, которые он, по собственному признанию, всегда старается держать.

«Я хочу труп на своем счету. По-настоящему хочу», — говорил американец в марте 2018-го.

Но Цыганского короля угрозами не проймешь: «Я вижу котенка, а не убийцу. Убийца никогда бы не повел себя, как ты, и никогда не одевался бы, как ты. Ты проиграешь, зуб даю».

Пока соперники продолжают соревноваться в остроумии. Вопрос о том, кто сильнее в ринге, будет решен 1 декабря.