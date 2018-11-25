Российский боксер Устинов проиграл американцу Хантеру в Монте-Карло

Первоначально соперником Устинова должен был стать Чжан Чжилэй, но у китайца возникли проблемы с визой и за неделю до боя его заменил Хантер.

Устинов потерпел второе поражение подряд. В ноябре 2017 года он проиграл немцу Мануэлю Чарру и не сумел завоевать титул регулярного чемпиона мира WBA. В послужном списке 41-летнего Устинова теперь 34 победы (25 — нокаутом), три поражения.