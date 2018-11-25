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Российский боксер Устинов проиграл американцу Хантеру в Монте-Карло 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
ТАСС, 25 ноября. Россиянин Александр Устинов не сумел завоевать интернациональный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Монте-Карло, он проиграл американцу Майклу Хантеру техническим нокаутом в девятом раунде.
Первоначально соперником Устинова должен был стать Чжан Чжилэй, но у китайца возникли проблемы с визой и за неделю до боя его заменил Хантер.
Устинов потерпел второе поражение подряд. В ноябре 2017 года он проиграл немцу Мануэлю Чарру и не сумел завоевать титул регулярного чемпиона мира WBA. В послужном списке 41-летнего Устинова теперь 34 победы (25 — нокаутом), три поражения.
В активе 30-летнего Хантера — 16 побед (11 — нокаутом), 1 поражение. Единственное поражение в карьере американец потерпел от ставшего впоследствии абсолютным чемпионом мира украинца Александра Усика в апреле 2017 года в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
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Александр Устинов , Мануэль Чарр , Александр Усик , Майкл Хантер , ИТАР-ТАСС , Бокс
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