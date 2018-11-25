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Усика обязали драться с Лебедевым 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский боксер Александр Усик продолжит выступать в первом тяжелом весе и будет обязан провести поединок против россиянина Дениса Лебедева. Об этом сообщает «Р-Спорт».
«Усик принял решение остаться в своей весовой категории и оставить свой титул у себя», — сообщил менеджер Лебелева Вадим Корнилов. Согласно резолюции Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Усик обязан встретится с россиянином до 10 марта 2019 года.
Ранее 25 ноября 39-летний Лебедев одержал победу над американцем Майком Уилсоном судейским решением. Бой прошел в рамках боксерского вечера в Монте-Карло.
11 ноября Усик одолел над британского боксера Тони Белью в бою за титул абсолютного чемпиона мира в среднем тяжелом весе. Украинцу потребовалось восемь раундов, чтобы нокаутировать соперника. После боя менеджер Усика подчеркнул, что его подопечный рассчитывает на бой с супертяжеловесом Энтони Джошуа. Другой представитель этой весовой категории Деонтей Уайлдер посоветовал украинцу остаться в своем дивизионе.
Всего на счету Лебедева 32 победы в 35 поединках, 23 из них нокаутом. Усик остается непобежденным. На его счету 22 победы, 21 из которых нокаутом.
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Комментарии1
Денис Лебедев , Деонтей Уайлдер , Энтони Джошуа , Вадим Корнилов , Тони Белью , Александр Усик , Бокс
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