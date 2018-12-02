Поединок между Уайлдером и Фьюри завершился вничью

Бой прошел все 12 раундов завершился ничейным результатом. В последнем раунде Фьюри оказался в тяжелом нокдауне, но смог продолжить бой. Раздельным судейским решением была присуждена ничья. 115:111, 110:114, 113:113.

На кону поединка, который прошел на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, стоял чемпионский пояс по версии WBC в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).

Ранее сообщалось, что Фьюри оказался на 20 кг тяжелее Уайлдера на церемонии взвешивания.