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Поединок между Уайлдером и Фьюри завершился вничью 

Газета.Ru + ещё 103 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Состоялся поединок между чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри, сообщает "Советский спорт".
Бой прошел все 12 раундов завершился ничейным результатом. В последнем раунде Фьюри оказался в тяжелом нокдауне, но смог продолжить бой. Раздельным судейским решением была присуждена ничья. 115:111, 110:114, 113:113.
На кону поединка, который прошел на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, стоял чемпионский пояс по версии WBC в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).
Ранее сообщалось, что Фьюри оказался на 20 кг тяжелее Уайлдера на церемонии взвешивания.
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Тайсон Фьюри , Советский спорт , Бокс
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